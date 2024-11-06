Tuyển Nông/Lâm/Ngư nghiệp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO ÂU MỸ làm việc tại Tiền Giang thu nhập 15 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO ÂU MỸ
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/12/2024
Nông/Lâm/Ngư nghiệp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nông/Lâm/Ngư nghiệp Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO ÂU MỸ

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Tiền Giang:

- Tiền Giang

- Bến Tre

- Trà Vinh ...và 5 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Nông/Lâm/Ngư nghiệp Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Quản lý địa bàn và phát triển kinh doanh trên địa bàn được giao với sản phẩm công ty có.
Đánh giá phân loại và xác định mục tiêu, ưu tiên địa bàn tiềm năng.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ thân thiết với khách hàng.
Lên kế hoạch chi tiết công việc để đạt mục tiêu công ty đề ra.
Kết hợp đa dạng các hoạt động (thuyết trình, tư vấn về sản phẩm) của các địa bàn khác.
Theo sự chỉ đạo, điều động của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ngành nghề tuyển dụng (Nông nghiệp)
Trình độ Cao đẳng, ưu tiên đại học.
Không giới hạn độ tuổi.
Trung thực, năng động, nhiệt tình trong công việc.
Sẵn sàng học hỏi, có tinh thần cầu tiến.
Giao tiếp tốt, có khả năng xây dựng quan hệ, thuyết phục khách hàng.
Ưu tiên có kinh nghiệm kinh doanh về lĩnh vực nông nghiệp.
Có tinh thần trách nhiệm cao và sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO ÂU MỸ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + Doanh số + Doanh thu khoảng 15 triệu - 30 triệu.
Nghỉ phép năm 12ngày/năm.
Chế độ thưởng theo doanh số hấp dẫn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO ÂU MỸ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO ÂU MỸ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 33/134 KV Hòa Thạnh, P. Thới Hòa, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

