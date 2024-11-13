Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG ECOGREEN VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 35 Triệu

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG ECOGREEN VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/11/2024
Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Mức lương
12 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Khu đô thị Ecopark, Văn Giang

Tìm kiếm, đánh giá, thương lượng, lựa chọn, ký kết, mở rộng mạng lưới khách hàng, đại lý
Tìm kiếm, khai thác và phát triển khách hàng tiềm năng, xây dựng mối quan hệ bền vững với khách hàng.
Hiểu rõ nhu cầu của khách hàng, tư vấn và giới thiệu sản phẩm/dịch vụ phù hợp, giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng.
Thực hiện các cuộc gọi, email, gặp mặt trực tiếp để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ và thu thập thông tin khách hàng.
Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng, duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại.

Yêu kinh doanh ( Có am hiểu về ngành xử lý nước là một lợi thế)
Nắm vững kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục khách hàng.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Có tư duy phân tích và giải quyết vấn đề
Biết lái xe

Lương cứng , hưởng doanh số
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Hưng Yên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

