Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế NITORI Bà Rịa - Vũng Tàu làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Phu My 3 SIP, Phuoc Hoa ward, Phu My Town, Ba Ria - Vung Tau Province

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Với Mức Lương Thỏa thuận

- Hỗ trợ làm mẫu, thiết kế mẫu cho sản phẩm phục vụ giấc ngủ như: ĐỆM các loại lò xo, mút xốp, bông gòn…, các sản phẩm bổ trợ (tấm pad, cover, topper mattress…), gối, mền

- Bóc tách sản phẩm mẫu hoặc nhận thông số mẫu từ khách hàng

- Lên bản vẽ mẫu

- Làm mẫu

- Làm bản vẽ, tài liệu thể hiện quy trình sản xuất sản phẩm hàng loạt

- Lập trình (cắt, máy hoa văn dạng NC)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam tuổi từ 23 trở lên. Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành: Thiết kế, Thiết kế nội ngoại thất, Kiến trúc, Công nghiệp, Xây dựng, Kỹ thuật…(Ưu tiên những ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Cơ khí)

- Có khả năng đọc, hiểu bản vẽ kỹ thuật.

- Sử dụng tốt Autocad/2D

- Từ 1 ~ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên những ứng viên có kiến thức, kinh nghiệm về ngành may mặc, thiết kế may.

- Có thể làm việc làm tăng ca khi được yêu cầu.

- Có kinh nghiệm làm việc tại các nhà máy sản xuất

Tại NITORI Bà Rịa - Vũng Tàu Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NITORI Bà Rịa - Vũng Tàu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin