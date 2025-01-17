Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế NITORI Bà Rịa - Vũng Tàu làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Tại NITORI Bà Rịa - Vũng Tàu
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai: Phu My 3 SIP, Phuoc Hoa ward, Phu My Town, Ba Ria
- Vung Tau Province
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Với Mức Lương Thỏa thuận
- Hỗ trợ làm mẫu, thiết kế mẫu cho sản phẩm phục vụ giấc ngủ như: ĐỆM các loại lò xo, mút xốp, bông gòn…, các sản phẩm bổ trợ (tấm pad, cover, topper mattress…), gối, mền
- Bóc tách sản phẩm mẫu hoặc nhận thông số mẫu từ khách hàng
- Lên bản vẽ mẫu
- Làm mẫu
- Làm bản vẽ, tài liệu thể hiện quy trình sản xuất sản phẩm hàng loạt
- Lập trình (cắt, máy hoa văn dạng NC)
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam tuổi từ 23 trở lên. Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành: Thiết kế, Thiết kế nội ngoại thất, Kiến trúc, Công nghiệp, Xây dựng, Kỹ thuật…(Ưu tiên những ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Cơ khí)
- Có khả năng đọc, hiểu bản vẽ kỹ thuật.
- Sử dụng tốt Autocad/2D
- Từ 1 ~ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên những ứng viên có kiến thức, kinh nghiệm về ngành may mặc, thiết kế may.
- Có thể làm việc làm tăng ca khi được yêu cầu.
- Có kinh nghiệm làm việc tại các nhà máy sản xuất
- Có thể làm việc làm tăng ca khi được yêu cầu.
- Có kinh nghiệm làm việc tại các nhà máy sản xuất
Tại NITORI Bà Rịa - Vũng Tàu Thì Được Hưởng Những Gì
