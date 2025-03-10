Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần phát triển giáo dục & đào tạo ARES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

Mức lương 1 - 2 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 3 Đường Trần Cao Vân, Hiệp Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 1 - 2 Triệu

Gọi khách hàng theo dữ liệu từ công ty & khách hàng tự tìm kiếm dữ liệu (hướng dẫn chi tiết)

Tư vấn, giới thiệu khách hàng trải nghiệm sản phẩm phù hợp

Hướng dẫn đăng ký khách hàng và khách hàng được hỗ trợ

Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Vui vẻ, linh động trong công việc, giao tiếp tốt

Muốn tăng thu nhập cá nhân, phát triển kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm thực tế

Ưu tiên sinh viên năm 1,2,3 & học tạitrường đại học, CĐ tại TP Thủ Đức

Tại Công ty cổ phần phát triển giáo dục & đào tạo ARES Thì Được Hưởng Những Gì

Được hướng dẫn, đào tạo kiến thức, kinh nghiệm về bán hàng, tư vấn khách hàng thực tế

Phát triển kỹ năng mềm, kỹ năng làm việc, kỹ năng giao tiếp

Ưu đãi về khóa học từ trung tâm & có hỗ trợ dấu chấm cho học sinh thực hành

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần phát triển giáo dục & đào tạo ARES

