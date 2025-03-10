Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần phát triển giáo dục & đào tạo ARES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần phát triển giáo dục & đào tạo ARES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

Công ty cổ phần phát triển giáo dục & đào tạo ARES
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Công ty cổ phần phát triển giáo dục & đào tạo ARES

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty cổ phần phát triển giáo dục & đào tạo ARES

Mức lương
1 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 3 Đường Trần Cao Vân, Hiệp Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 1 - 2 Triệu

Gọi khách hàng theo dữ liệu từ công ty & khách hàng tự tìm kiếm dữ liệu (hướng dẫn chi tiết)
Tư vấn, giới thiệu khách hàng trải nghiệm sản phẩm phù hợp
Hướng dẫn đăng ký khách hàng và khách hàng được hỗ trợ

Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Vui vẻ, linh động trong công việc, giao tiếp tốt
Muốn tăng thu nhập cá nhân, phát triển kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm thực tế
Ưu tiên sinh viên năm 1,2,3 & học tạitrường đại học, CĐ tại TP Thủ Đức

Tại Công ty cổ phần phát triển giáo dục & đào tạo ARES Thì Được Hưởng Những Gì

Được hướng dẫn, đào tạo kiến thức, kinh nghiệm về bán hàng, tư vấn khách hàng thực tế
Phát triển kỹ năng mềm, kỹ năng làm việc, kỹ năng giao tiếp
Ưu đãi về khóa học từ trung tâm & có hỗ trợ dấu chấm cho học sinh thực hành

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần phát triển giáo dục & đào tạo ARES

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần phát triển giáo dục & đào tạo ARES

Công ty cổ phần phát triển giáo dục & đào tạo ARES

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 59/44 Đường số 5, Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

