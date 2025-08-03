Tuyển Nhân viên kinh doanh CTY TNHH EAST TÂN PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 8 Tạ Hiện, Khu Phố 1, Phường Cát Lái, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Nhân viên kinh doanh các sản phẩm thịt theo hình thức bán buôn và bán sỉ trên toàn lãnh thổ Việt Nam

- Tìm kiếm và thu hút khách hàng mới: nhà hàng, cửa hàng, nhà phân phối, cơ sở chế biến

- Đàm phán, lập hóa đơn và theo dõi thanh toán

- Duy trì và phát triển tệp khách hàng

- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh

- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh thực phẩm hoặc sản phẩm đông lạnh hoặc thịt heo – bắt buộc

- Kỹ năng đàm phán tốt, có trách nhiệm, định hướng kết quả

- Thành thạo Excel cơ bản (bảng giá, lập hóa đơn, tính toán đơn giản)

Ưu tiên ứng viên có khả năng sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Nga từ trình độ A2 trở lên.

Tại CTY TNHH EAST TÂN PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc tại công ty ổn định, sản phẩm có nhu cầu tiêu thụ cao

Chính sách lương thưởng minh bạch, rõ ràng

Được hỗ trợ và đào tạo về sản phẩm

Ký hợp đồng và làm việc theo quy định pháp luật Việt Nam

Tất cả các khoản thuế và bảo hiểm xã hội do công ty chi trả

Lương cứng từ 10-15 triệu VND (theo kết quả phỏng vấn) + thưởng KPI (theo doanh số)

