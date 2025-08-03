Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH CẦU VỒNG TUỔI THƠ - CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC CẦU VỒNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CHI NHÁNH CẦU VỒNG TUỔI THƠ - CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC CẦU VỒNG
- Hồ Chí Minh: số 33/3 Bùi Đình Túy, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
- Duy trì, phát triển và mở rộng thị trường các sản phẩm giáo dục của Công ty như: Phát hành sách báo thiếu nhi, bộ sách mầm non, khóa học,...
- Làm việc với các trường học trên địa bàn để đưa sản phẩm giáo dục đến tay các con. Quản lý hàng hóa, thu hồi công nợ, chi trả chính sách đến các trường đúng kỳ hạn.
- Phối hợp với các bộ phận khác để hoàn thiện các quy trình công việc.
- Báo cáo cho Trưởng bộ phận và Ban giám đốc về tình hình khách hàng và thị trường kinh doanh đảm nhiệm.
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CHI NHÁNH CẦU VỒNG TUỔI THƠ - CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC CẦU VỒNG Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc nhận 100% lương và PC
Được nhận ưu đãi lớn với các sản phẩm của công ty
Thưởng lễ tết, thưởng tháng 13 theo quy định
Đóng BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định.
Du lịch nghỉ mát hàng năm, thường xuyên tổ chức các hoạt động gắn kết cộng đồng, các hoạt động ăn uống, vui chơi giải trí cho nhân viên.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động với chính sách đãi ngộ tốt, có nhiều cơ hội nâng cao năng lực bản thân và tăng thêm thu nhập.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CẦU VỒNG TUỔI THƠ - CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC CẦU VỒNG
