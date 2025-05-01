Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Giáo dục Kỹ năng Ngôi sao làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 38/6 Tân Cảng, P.25, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm, kết nối, tiếp cận các trường để giới thiệu chương trình, ký kết hợp đồng.

Tiếp nhận, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng với nhà trường.

Tập hợp, báo cáo tình hình thị trường.

Phối hợp các bộ phận khác để triển khai tốt các hoạt động chung như tổ chức event, dự giờ...

Hỗ trợ công tác tư vấn.

Tham gia viết bài truyền thông.

Đề xuất các phương án hiệu quả để phát triển thị trường.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ tốt nghiệp hoặc sắp tốt nghiệp các ngành Thương mại, Marketing, Giáo dục, Kinh tế hoặc các ngành liên quan.

Tuổi: Tối đa 35 tuổi.

Năng nổ, chăm chỉ, trách nhiệm, cởi mở, giao tiếp tốt, không ngại đi lại.

Trung thực, có sự đồng cảm, tinh thần đội nhóm tốt. Biết lắng nghe, hiểu tâm lý.

Có khả năng tổ chức, sắp xếp công việc tốt; chịu được áp lực công việc.

Yêu thích trẻ em, ngành giáo dục.

Sẵn sàng làm việc trợ giảng để hiểu thêm về công việc trong thời gian đầu.

Tại Công ty Cổ phần Giáo dục Kỹ năng Ngôi sao Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giáo dục Kỹ năng Ngôi sao

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin