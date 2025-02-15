Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Tú Phượng Tony làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu

Công Ty TNHH Tú Phượng Tony
Ngày đăng tuyển: 15/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
Công Ty TNHH Tú Phượng Tony

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Tú Phượng Tony

Mức lương
10 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 39 Lê văn Lương, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 11 Triệu

Do mở rộng hoạt động kinh doanh của công ty, chúng tôi cần tìm kiếm 01 ứng viên vị trí Sale admin với mô tả công việc như sau:
- Chào hàng, giới thiệu sản phẩm, làm hợp đồng, báo giá cho khách hàng.
- Nhận đơn hàng và tạo đơn trên phần mềm
- Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình giao hàng: đổi trả, tỉ lệ, thời gian giao hàng,...
- Kiểm tra phiếu giao hàng và chứng từ cho khớp với số liệu trên hệ thống.
- Thực hiện các cuộc gọi chăm sóc khách hàng, hoặc cuộc gọi tiếp cận khách hàng mới theo phân công của quản lý trực tiếp hoặc đề xuất hỗ trợ từ các Chuyên viên kinh doanh
- Thực hiện các nhiệm vụ được phân công của cấp trên.
- Quản lý tồn kho, lập các thống kê, báo cáo tồn kho tại kho 39 LVL và cập nhật số liệu hàng ngày cho team sales Hà Nội
- Xây dựng nội dung và post hình ảnh sản phẩm, nội dung quảng cáo, TVC… lên các hội nhóm kinh doanh, hội nhóm khách hàng được chỉ định…

Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:
- Nữ, tuổi từ 22-35
- Ứng viên có ít nhất 1 năm kinh nghiệm vị trí tương đương.
- Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt.
- Thành thạo tin học văn phòng : word, excel, ưu tiên ứng viên từng sử dụng phần mềm bravo

Tại Công Ty TNHH Tú Phượng Tony Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi:
- Ngoài mức lương, ứng viên còn được nhận thêm các khoản thu nhập theo chính sách kinh doanh
- Hưởng đầy đủ các chế độ: BHXH, BHYT, BHTN
- Lương thưởng lương tháng thứ 13, thưởng hiệu quả công việc cuối năm, các ngày lễ,…
- Làm việc Giờ hành chính, được sắp xếp off 1 ngày/tuần không cố định
Làm việc tại: 39Lê văn Lương, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tú Phượng Tony

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Tú Phượng Tony

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 169 Đường Khánh Hội, Phường 3, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

