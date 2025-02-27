Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH BASF Việt Nam làm việc tại Cà Mau thu nhập 10 - 16 Triệu

Mức lương 10 - 16 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Cà Mau: - Toàn khu vực,Cà Mau, Thành phố Cà Mau

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 16 Triệu

BASF Việt Nam đang tìm kiếm ứng viên phù hợp cho các khu vực:

1. Cà Mau

2. Vĩnh Long (Bình Tân, Bình Minh, Long Hồ)

3. Long An (Đức Hòa, Đức Huệ)

4. Đồng Tháp (Cao Lãnh, Tháp Mười)

5. Gia Lai (An Khê, Krông Cho, Kbang, Đắk Pơ, Mang Yang)

TRÁCH NHIỆM CHÍNH:

• Lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động bán hàng

• Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị giấy tờ cần thiết để tạo hồ sơ khách hàng

• Kiểm tra, cập nhật công nợ, nhắc nhở khách hàng thanh toán đúng hạn

• Lập và thực hiện kế hoạch mở rộng hệ thống khách hàng

• Tạo nhu cầu bằng việc thực hiện các hoạt động quảng bá như hội thảo, tư vấn, chăm sóc nông dân chủ lực …

• Hỗ trợ chiến dịch bán hàng và ra mắt sản phẩm

Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp chuyên ngành Bảo vệ thực vật, Khoa học cây trồng, Kinh tế nông nghiệp hoặc chuyên ngành liên quan

• Kỹ năng vi tính căn bản (MS. Office)

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với đại lý và nông dân

• Ưu tiên ứng viên có kiến thức cơ bản về thuốc bảo vệ thực vật và yêu thích công việc kinh doanh

• Ưu tiên ứng viên có khả năng làm việc độc lập, kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt

Tại Công Ty TNHH BASF Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13, thưởng hiệu quả công việc

Bảo hiểm tai nạn và sức khỏe cho bản thân và gia đình

Cơ hội học hỏi và phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH BASF Việt Nam

