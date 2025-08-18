Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ HÀNH ĐỘNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ HÀNH ĐỘNG
Ngày đăng tuyển: 18/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/09/2025
Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ HÀNH ĐỘNG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
7 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 21 đường 5th, khu Sunrise E, khu đô thị The manor Central Park, phường Đại Kim, Hoàng Mai

- Cà Mau

- Hồ Chí Minh, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Mảng Đào tạo & Phát triển Năng lực CLB (3 ứng viên):
Tổ chức và phụ trách các buổi đào tạo định kỳ, chuyên đề hoặc theo yêu cầu đặc thù của Dự án.
Theo dõi và đánh giá sự tiến bộ của CLB sau các chương trình đào tạo.
Chủ động liên hệ, thăm hỏi và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với các CLB thuộc dự án.
Tiếp nhận và giải đáp kịp thời các thắc mắc, khó khăn trong quá trình CLB hoạt động.
Tham gia các hoạt động/sự kiện của CLB để nắm bắt tình hình thực tế và đề xuất hỗ trợ phù hợp.
Quản lý và cập nhật cơ sở dữ liệu (Database) của các CLB.
2. Mảng Truyền thông & Tổ chức Sự kiện (4 ứng viên):
Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động truyền thông & sự kiện: Xây dựng, thực hiện kế hoạch truyền thông và tổ chức sự kiện theo lộ trình định hướng của dự án.
Sản xuất và quản lý nội dung: Tạo và quản lý nội dung truyền thông trên các kênh của dự án (mạng xã hội, website, v.v.).
Theo dõi và đánh giá: Đánh giá hiệu quả các hoạt động truyền thông, sự kiện và đề xuất phương án tối ưu.
Tổ chức các chương trình, sự kiện, cuộc thi quy mô nhỏ hàng tháng và 1 sự kiện quy mô lớn.
Phối hợp và quản lý: Phối hợp với các bên liên quan để đảm bảo các hoạt động diễn ra thành công và quản lý các nguồn lực (ngân sách, hậu cần, nhân sự) một cách hiệu quả.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình và chủ động trong công việc.
Có khả năng tư duy logic, phân tích vấn đề và đưa ra giải pháp.
Có kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và điều phối cơ bản.
Kỹ năng giao tiếp, lắng nghe và làm việc nhóm tốt.
Mong muốn học hỏi, phát triển bản thân và đóng góp cho cộng đồng.
Ưu tiên các bạn đã từng có kinh nghiệm hoạt động tại các CLB Sách và Hành động.
Làm việc remote 4 buổi/tuần, từ thứ 2 - thứ 7 (sáng 8h00 - 11h00; chiều 14h00 - 17h00; tối: 19h30 - 22h30)
1. Yêu cầu Mảng Đào tạo & Phát triển Năng lực
Kỹ năng quản lý dữ liệu và sử dụng các công cụ văn phòng (Gmail, Google Drive, Docs, Sheet,...).
Kỹ năng giải quyết vấn đề.
Tư duy hệ thống.
2. Yêu cầu Mảng Truyền thông & Sự kiện
Có kỹ năng viết lách, sáng tạo nội dung hấp dẫn, thu hút.
Có kỹ năng thiết kế cơ bản.
Kỹ năng xây dựng ý tưởng, kịch bản sự kiện.
Kỹ năng tổ chức sự kiện online.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ HÀNH ĐỘNG Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong một môi trường trẻ, năng động và đầy nhiệt huyết.
Có cơ hội phát triển toàn diện các kỹ năng: quản lý, đào tạo, giao tiếp, phân tích dữ liệu, lãnh đạo...
Trực tiếp đóng góp và tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng thế hệ trẻ, đặc biệt là đóng góp cho sự phát triển thế hệ trẻ tỉnh Cà Mau.
Có cơ hội làm việc với các đối tác lớn của chương trình như Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau, PVCFC, các cơ quan báo đài tại Cà Mau…
Nhận được sự hỗ trợ, đào tạo từ các anh chị thành viên trong Dự án Sách và Hành động.
Mở rộng mạng lưới quan hệ với các CLB, đối tác và thành viên dự án.
Cơ hội phát triển và thăng tiến lên các vị trí quản lý trong ban RND và trong Hệ sinh thái Sách và Hành động.
Cơ hội tham gia các hoạt động bonding, team-building, du lịch của dự án.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ HÀNH ĐỘNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ HÀNH ĐỘNG

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ HÀNH ĐỘNG

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, số nhà 21 - 5th - Ave - Sunrise E The Manor Central Park, Phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

