Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Đá Á Châu làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 17 Triệu

Mức lương 10 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Bình Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 17 Triệu

Chăm sóc khách hàng hiện đang có, tiếp nhận các đơn hàng từ Giám đốc Kinh doanh,

Đọc được bản vẽ để lên báo giá, nếu không sẽ được đào tạo thêm,

Tìm kiếm khách hàng mới từ trong nước và khách nước ngoài,

Theo sát các dự án, khách hàng trong nước và khách nước ngoài

Với Mức Lương 10 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

7, Nhân viên mới được đào tạo về đá nội thất cao cấp (Quartz, Marble, Granite),

8, Có kinh nghiệm, kiến thức kinh doanh- bán hàng trên 3 năm, ưu tiên trong ngành nội thất, đá nội thất,

9, Tiếng Anh giao tiếp tốt

Tại Công Ty TNHH Đá Á Châu Thì Được Hưởng Những Gì

Lương căn bản + hoa hồng dự án mới, khách hàng mới (Lương căn bản từ chăm sóc, tiếp nhận khách hàng cũ, hai bên thoả thuận khi phỏng vấn),

Các phúc lợi và quyền lợi chung của Công ty: BHXH, Lương thưởng hàng năm,

Nếu hoàn thành nhiệm vụ suất sắc sẽ được đề cử các vị trí quản lý Cấp Trung, thành viên Công ty khi có thâm niên trên 3 năm,

Vị trí kinh doanh không có quá nhiều áp lực vì hệ thống khách hàng tương đối ổn định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đá Á Châu

