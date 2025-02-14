Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Biệt thự B60, Ngõ 50, Nguyễn Thị Định, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Tìm kiếm và xây dựng mối quan hệ với các khách hàng, nhà phân phối Mỹ phẩm (MT) tiềm năng để chào bán các sản phẩm của Công ty.

Theo dõi, quản lý hệ thống cửa hàng MT - Mỹ phẩm thuộc phạm vi được giao để tạo dựng, duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng, tiếp thu đánh giá từ khách hàng về chất lượng sản phẩm, tình hình giao hàng, các chương trình hỗ trợ bán hàng của công ty.

Tham khảo nhu cầu thị trường ngành Mỹ phẩm, nhận xét tính hiệu quả của các chương trình bán hàng, chương trình khuyến mãi và kiểm tra tình hình kinh doanh của các đối thủ cạnh tranh để đề xuất các chương trình hỗ trợ bán hàng phù hợp.

Giám sát số lượng hàng tồn kho Mỹ phẩm ở hệ thống MT để đưa ra những phương thức xử lý hiệu quả và điều chỉnh phù hợp tránh thiếu hoặc tồn đọng hàng hóa quá nhiều tại hệ thống MT.

Theo sát tình hình đơn hàng, phối hợp làm việc với bộ phận vận hành, kho & giao hàng những việc cần thiết để hàng hóa được giao thành công đến từng hệ thống MT khu vực mình phụ trách.

Thu thập, soạn thảo và quản lý các giấy tờ, văn bản, chứng từ cần thiết hỗ trợ cho việc kinh doanh như làm hợp đồng với các cửa hàng hệ thống MT, báo giá, chào hàng, đơn đặt hàng và các giấy tờ cần thiết khác phục vụ công việc.

Theo dõi quá trình thanh toán theo hợp đồng, cùng phòng kế toán đốc thúc công nợ, chỉ xong trách nhiệm khi khách hàng đã thanh toán xong.

Tham gia đào tạo tại Văn phòng Công ty và đào tạo cho hệ thống cửa hàng MT về kỹ năng, sản phẩm, dịch vụ Công ty tại các đại lý, điểm bán.

Trực tiếp thực hiện, giám sát khu vực trưng bày sản phẩm trên quầy, kệ tại các điểm bán. Đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn trưng bày của Công ty theo yêu cầu và đảm bảo tính thẩm mỹ, tinh tế, hiệu quả trong trưng bày sản phẩm.

Phối hợp cùng công ty quản lý theo dõi quá trình diễn ra của hợp đồng, đốc thúc công nợ/ thanh lý hợp đồng/ tái ký hợp đồng và triển khai các điều khoản trong hợp đồng… ( nếu có) với đối tác hệ thống cửa hàng MT.

Báo cáo tình hình thị trường: báo cáo hàng tuần, tháng, cập nhật kịp thời nhanh chóng chính xác tình hình thị trường, đối thủ cạnh tranh

Làm các báo cáo khu vực theo yêu cầu để phục vụ cho công việc vận hành kiểm soát và chốt đơn.

Làm các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên ( nếu có).

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ: Trình độ Cao đẳng trở lên. Sử dụng thành tạo máy tính ở mức căn bản.

2. Kinh nghiệm: Có tối thiểu 01 năm tại vị trí NVKD kênh GT, MT mảng Mỹ phẩm. Đã làm trong các đơn vị về phân phối mỹ phẩm.

3. Kiến thức: Có kiến thức, hiểu biết về đối tượng, hành vi khách hàng theo khu vực quản lý. Am hiểu về các dòng mỹ phẩm, thị trường mỹ phẩm trên thị trường.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thu nhập: Thu nhập trung bình từ 9tr500++++

- Lương cơ bản( Lương đóng bảo hiểm) : 5.500.000

- Lương Kpis cá nhân: 500.000

- Phụ cấp xăng xe, điện thoại, trang điểm: 500.000

- KPIs hoàn thành công việc: 1.000.000

- Lương Kpis doanh thu: 5.000.000

- Thưởng doanh thu toàn hệ thống: 2.500.000

2. Khác:

- Môi trường làm việc năng động & thân thiện.

- Tham gia các chương trình hoạt động tập thể, các lớp đào tạo chuyên sâu, các sự kiện nội bộ của cơ sở và nhiều chế độ khác.

- Làm việc trong môi trường top ngành với nhiều cơ hội phát triển.

- Review lương tháng 6 và tháng 12 hàng năm

- Thử việc trong 30 ngày nhận 85%/ lương cơ bản và nhận full chế độ phụ cấp + thưởng

- Thưởng lễ tết, lương thứ 13, sinh nhật, hiếu hỷ, du lịch... theo quy định nhà nước.

- Chính sách giảm giá các dịch vụ dành cho nhân viên, hệ thống khen thưởng nội bộ với nhiều phần quà giá trị

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION

