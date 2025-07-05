Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TƯ VẤN THỦ ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 5, D6, Khu quận Uỷ Thanh xuân, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

- Kỹ sư tham gia trực tiếp nhóm kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành;

- Thực hiện công việc theo sự phân công của Trưởng nhóm (bóc tách khối lượng, kiểm tra hồ sơ quyết toán);

- Thực hiện các công việc liên quan đến trợ lý kiểm toán xây dựng cơ bản;

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành xây dựng , giao thông, kiến trúc, kỹ thuật điện;

- Kinh nghiệm từ 02 năm trở lên;

- Có khả năng đọc hiểu bản vẽ và Bóc tách khối lượng;

- Thành thạo vi tính văn phòng, autocad , biết sử dụng chương trình dự toán;

- Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, có thể chịu áp lực công việc cao;

Ưu tiên:

- Người có kinh nghiệm làm ở các công ty kiểm toán hoặc đã đi làm các công việc liên quan thanh quyết toán gói thầu xây lắp, tư vấn giám sát thi công, cán bộ hiện trường, cán bộ lập dự toán thiết kế;

- Người có Chứng chỉ hoạt động chuyên ngành xây dựng như: Đấu thầu, định giá, giám sát, QLDA, ....

Hồ sơ gồm có:

- Sơ yếu lí lịch, Giấy chứng nhận sức khỏe

- 02 ảnh 4x6 chụp thời gian gần nhất

- 01 đơn xin ứng cử vào vị trí theo mã số viết tay

- CMND/ CCCD và bản sao các bằng cấp có liên quan

- 01 bản mô tả các công việc đã làm.

Thời gian phỏng vấn sẽ được thông báo tới các ứng viên qua điện thoại hoặc email. Ứng viên tham gia phỏng vấn mang theo CCCD, cung cấp đầy đủ sơ yếu lý lịch, bằng cấp có liên quan.

Tại CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TƯ VẤN THỦ ĐÔ Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cố định thỏa thuận tùy theo năng lực (từ 8 - 15 triệu).

- Thu nhập gồm Lương cố định + thưởng % theo doanh thu theo quy chế Công ty + thưởng năm hấp dẫn phù hợp với năng lực;

- Hết thời gian thử việc, được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

- Được hưởng các chế độ theo quy chế công ty (Lương, thưởng tháng 13, Du lịch,...)

- Thời gian làm việc: toàn thời gian

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TƯ VẤN THỦ ĐÔ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin