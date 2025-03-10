Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH BƯU CHÍNH VIETTEL BÌNH THUẬN - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL làm việc tại Bình Thuận thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Thuận: - Bình Thuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực dịch vụ Bưu chính chuyển phát, Logistics, Forwarding, Kho vận, Vận tải,…

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại.

Thực hiện các cuộc gọi, email và gặp gỡ trực tiếp khách hàng để tư vấn và giới thiệu dịch vụ Bưu chính chuyển phát, Logistics, Forwarding, Kho vận, Vận tải,…

Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến đơn hàng và khách hàng.

Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho quản lý.

Tham gia các hoạt động marketing và quảng bá dịch vụ Bưu chính chuyển phát, Logistics, Forwarding, Kho vận, Vận tải,… của công ty.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh/bán hàng, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ Bưu chính chuyển phát, Logistics, Forwarding, Kho vận, Vận tải,…

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Khả năng chịu áp lực công việc cao.

Trung thực, năng động, nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Am hiểu về thị trường Bưu chính chuyển phát, Logistics, Forwarding, Kho vận, Vận tải,…

Tại CHI NHÁNH BƯU CHÍNH VIETTEL BÌNH THUẬN - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Được đào tạo các kỹ năng cần thiết cho công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH BƯU CHÍNH VIETTEL BÌNH THUẬN - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL

