Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh làm việc tại Bình Thuận thu nhập 15 - 35 Triệu

Mức lương 15 - 35 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Thuận: - Bình Thuận - Lâm Đồng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 35 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng là các doanh nghiệp kinh doanh vận tải...

- Đi thị trường, Giới thiệu và tư vấn bán sản phẩm

- Đàm phán ký kết hợp đồng với khách hàng

- Duy trì tốt mối quan hệ với khách hàng sau khi mua sản phẩm

- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn.

* Địa điểm làm việc: Tại các đại lý, khách hàng trên địa bàn

Với Mức Lương 15 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam (ưu tiên thế hệ 9x).

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, công nghệ ô tô, điện , điện tử...

- Nhiệt tình, năng động, chịu được áp lực công việc

- Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm bán hàng trực tiếp, bán hàng dự án.

Tại Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh Thì Được Hưởng Những Gì

- Lcb: 8-12 tr. Phụ cấp xăng xe ~1tr/tháng, phụ cấp điện thoại. Thu nhập lên đến 25 - 30 triệu/tháng

- Thưởng Doanh số hàng tháng. Xét tăng lương 2 lần/ năm.

- Phụ cấp xăng xe, điện thoại.

- Hỗ trợ đường xa, ăn trưa

- Yêu cầu có laptop cá nhân

- Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng cuối năm, thưởng các ngày lễ, tết và các chế độ phúc lợi khác: nghỉ mát; teambuilding; khám sức khỏe định kỳ; sinh nhật; ốm đau; hiếu hỷ...

- Các chế độ BHXH, BHYT theo quy định của Luật Lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin