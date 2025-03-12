Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong làm việc tại Bình Thuận thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong
Ngày đăng tuyển: 12/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/04/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Thuận:

- Khu phố 3, Phú Tài, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Thành phố Phan Thiết

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tư vấn và chăm sóc các điểm bán theo data có sẵn
Thông báo các chương trình khuyến mãi đến với khách hàng
Di chuyển mở rộng khách hàng mới trên thị trường, tư vấn sản phẩm
Quản lý khách hàng, thu hồi công cợ
Hội sở chính: 916/5 Hương Lộ 2, Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, TP HCM

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, độ tuổi từ 22 - 35 tuổi, sức khỏe tốt
Không yêu cầu kinh nghiệm, sẵn sàng đào tạo từ đầu
Yêu thích kinh doanh, đị thị trường gặp gỡ, tiếp xúc khách hàng
Từng làm công việc part time/full time về bán hàng, tư vấn, telesales, CSKH là 1 điểm cộng

Tại Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10.000.000 - 15.000.000 đồng (LCB 7 - 8tr/tháng + công tác phí xăng xe + thưởng doanh số 4tr - 7tr5/tháng + thưởng doanh số quý/năm)
Hỗ trợ 100% chi phí xăng xe + chấm công trên app không cần lên công ty
Đào tạo, hướng dẫn tại trụ sở kỹ càng
Bảo hiểm xã hội full lương
Cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc bao gồm Smartphone 4G
Thưởng Lễ, tết hấp dẫn: Giỗ tổ hùng vương (10/03), 02/09, 30/04, 01/05, Tết dương lịch, Tết Âm lịch và Quà Tết âm lịch.
Gói bảo hiểm cá nhân 24h
Quà Sinh nhật
Lương tháng 13
Đối với NV có gia đình: Quà quốc tế Thiếu nhi, quà Trung thu cho ba/mẹ và bé,…
Chính sách Cty cho NV ốm đau ngắn ngày - dài ngày
Chế độ hiếu hỉ
Qùa tặng CĐV ngày thành lập công đoàn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Ấp 3, Xã An Thạnh, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

