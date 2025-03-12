Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong làm việc tại Bình Thuận thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Thuận: - Khu phố 3, Phú Tài, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Thành phố Phan Thiết

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tư vấn và chăm sóc các điểm bán theo data có sẵn

Thông báo các chương trình khuyến mãi đến với khách hàng

Di chuyển mở rộng khách hàng mới trên thị trường, tư vấn sản phẩm

Quản lý khách hàng, thu hồi công cợ

Hội sở chính: 916/5 Hương Lộ 2, Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, TP HCM

Yêu Cầu Công Việc

Nam, độ tuổi từ 22 - 35 tuổi, sức khỏe tốt

Không yêu cầu kinh nghiệm, sẵn sàng đào tạo từ đầu

Yêu thích kinh doanh, đị thị trường gặp gỡ, tiếp xúc khách hàng

Từng làm công việc part time/full time về bán hàng, tư vấn, telesales, CSKH là 1 điểm cộng

Tại Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10.000.000 - 15.000.000 đồng (LCB 7 - 8tr/tháng + công tác phí xăng xe + thưởng doanh số 4tr - 7tr5/tháng + thưởng doanh số quý/năm)

Hỗ trợ 100% chi phí xăng xe + chấm công trên app không cần lên công ty

Đào tạo, hướng dẫn tại trụ sở kỹ càng

Bảo hiểm xã hội full lương

Cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc bao gồm Smartphone 4G

Thưởng Lễ, tết hấp dẫn: Giỗ tổ hùng vương (10/03), 02/09, 30/04, 01/05, Tết dương lịch, Tết Âm lịch và Quà Tết âm lịch.

Gói bảo hiểm cá nhân 24h

Quà Sinh nhật

Lương tháng 13

Đối với NV có gia đình: Quà quốc tế Thiếu nhi, quà Trung thu cho ba/mẹ và bé,…

Chính sách Cty cho NV ốm đau ngắn ngày - dài ngày

Chế độ hiếu hỉ

Qùa tặng CĐV ngày thành lập công đoàn

Cách Thức Ứng Tuyển

