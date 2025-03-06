Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Nguyễn Việt Tiên làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - 827 Đồng Khởi, KP.9, P.Tân Phong, Biên Hòa, Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc

Nắm vững giá, chương trình khuyến mãi hiện tại của Công ty

Nắm vững thời gian bảo hành các sản phẩm tại Công ty

Nắm vững danh sách khách hàng và đặc tính khách hàng trong khu vực.

Nắm các lỗi trục trặc thường gặp khi nha khoa gửi hàng tại Labo.

Lập hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Thực hiện theo yêu cầu khác từ cấp trên.

Thời gian làm việc: 8h00 - 17h30, thứ 2 đến thứ 7, nghỉ chủ nhật.

Địa chỉ làm việc: 827 Đồng Khởi, KP.9, P.Tân Phong, Biên Hòa, Đồng Nai

Yêu Cầu Công Việc

Vi tính văn phòng, thành thạo MS Office.

Có kinh nghiệm sale thị trường là lợi thế (B2B).

Các kỹ năng cần thiết.

Kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh.

Kỹ năng telesales.

Kỹ năng giao tiếp.

Phẩm chất đạo đức: Trung thực, nhanh nhẹn.

Sẵn sàng đi công tác.

Quyền Lợi

Thu nhập: lương cứng 7tr - 10tr + hoa hồng + bao cơm trưa. (KPIs không ảnh hưởng đến lương cứng).

Thử việc 2 tháng.

Sau thử việc kí HĐLĐ hưởng chế độ bảo hiểm đầy đủ.

Thưởng lễ, Tết, quà sinh nhật, cưới hỏi, ...

Có hỗ trợ cho nhân viên và người nhà làm răng tại công ty.

Hỗ trợ chi phí khi đi công tác.

Cách Thức Ứng Tuyển

