Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐẠI HUY HOÀNG làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐẠI HUY HOÀNG
- Đồng Nai: 514, Đường Huỳnh Văn Nghệ, Khu phố Tân Thành, Phường Trấn Biên, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Tìm kiếm và phát triển khách hàng trong lĩnh vực in ấn, quảng cáo, cơ khí, xây dựng, nội thất.
Tư vấn, báo giá, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của công ty đến khách hàng.
Lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch kinh doanh hiệu quả.
Phân tích thị trường và đề xuất các giải pháp kinh doanh phù hợp.
Đàm phán, ký kết hợp đồng, theo dõi tiến độ thực hiện hợp đồng.
Quản lý và chăm sóc khách hàng cũ và mới.
Đảm bảo doanh số theo chỉ tiêu được giao.
Theo dõi và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm làm ở vị trí Sales hoặc kinh doanh.
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Kinh tế hoặc các ngành liên quan.
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Chăm chỉ, năng động, nhiệt tình, chịu được áp lực công việc.
Thành thạo tin học văn phòng
Ưu tiên có khả năng thiết kế Corel, AI, PTS
Có tinh thần trách nhiệm, kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả.
Kỹ năng phân tích dữ liệu và báo cáo.
Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐẠI HUY HOÀNG Thì Được Hưởng Những Gì
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Có cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp.
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Cơ hội thăng tiến trong công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐẠI HUY HOÀNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
