Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP ĐÔNG HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 1 người

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Quốc Lộ 3, Dục Tú, Đông Anh, Hà Nội, Huyện Đông Anh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Phát triển bán hàng từ Data khách hàng sẵn có của Công ty.

Mở rộng khu vực bán hàng - Data Khách hàng.

Trao đổi với các Đối tác - Khách hàng nắm bắt thông tin nhu cầu thị trường.

Lên báo giá, hợp đồng, chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ, …thực hiện công tác bán hàng tại P.KD

Thực hiện mục tiêu: Tăng doanh số, mở rộng mạng lưới Khách hàng & Đại lý.

Nắm bắt rõ về quy cách, chủng loại sản phẩm của Công ty.

Có khả năng đàm phán, thuyết phục Khách hàng.

Có sức khỏe tốt, có thể đi công tác tỉnh

Thực hiện các công việc phát sinh liên quan đến chuyên môn do cấp quản lý, BLĐ giao việc.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên nghành có liên quan như: Quản trị kinh doanh, Marketing, kinh tế hoặc chuyên ngành Kỹ thuật điện, Hệ thống điện, Thiết bị điện nhưng có đam mê kinh doanh…

Nam, nữ tuổi không quá 35 (Ưu tiên nữ, KV Đông Anh, Gia Lâm, Từ Sơn)

Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Kỹ năng quản lý thời gian, quản lý công việc.

Kỹ năng tư duy sáng tạo, linh hoạt trong công việc thực hiện.

Kỹ năng giao tiếp tốt.

Trung thực, nhanh nhẹn, có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP ĐÔNG HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 10~15 triệu/tháng

Làm giờ hành chính, nghỉ tất cả các chủ nhật trong tháng, nghỉ lễ theo qui định nhà nước.

Đầy đủ các chế độ về BHXH, ốm đau, nghỉ phép, Lễ Tết, Công đoàn…

Ăn ca tại công ty.

Chế độ thăm quan, nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP ĐÔNG HƯNG

