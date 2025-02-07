Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI TLS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Lương cứng + Lương KD (Thu nhập trung bình từ 10 - 30tr/tháng tuỳ thuộc hoàn toàn vào năng lực và sự chăm chỉ). - Chế độ lương thưởng các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước, thưởng Tết tối thiểu 2 - 3 tháng lương - Được tham gia BHXH theo quy định của nhà nước - Được đào tạo chuyên sâu về kỹ năng bán hàng, nghiệp vụ bán hàng, kỹ năng chăm sóc khách hàng, Marketing online, chuyên môn. - Thưởng doanh thu, thưởng doanh số, thưởng KPI không giới hạn. - Được tư vấn bán hàng trên các Fanpge, webs, Huyện Đông Anh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

chuyển phát nhanh quốc tế, mua hộ hàng quốc tế từ Nhật Bản , Mỹ về Việt Nam,

- Liên hệ, tư vấn, giới thiệu dịch của công ty đến khách hàng. Thực hiện các cuộc gọi telesales, chăm sóc khách hàng, giải đáp các thắc mắc của khách hàng về dịch vụ.

- Theo dõi, cập nhật thông tin các đơn hàng của khách hàng trên hệ thống quản lý của công ty

- Lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch phát triển khách hàng mới, duy trì khách hàng cũ.

- Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo quá trình giao dịch diễn ra suôn sẻ.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI TLS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 30 triệu VND

Lương cứng: 6 - 9 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI TLS

