Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thực Phẩm Quốc Tế Vimex Sg làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 35 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thực Phẩm Quốc Tế Vimex Sg
Mức lương
10 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 1254 Võ Văn Kiệt, Phường 11,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 35 Triệu
Lêndanhsách cácnhàphânphốitiềm năng,tiếp cận,chào bánmặthàngthực phẩmđông lạnh.
Theodõi tiến độđơn đặt hàng,ký kết hợpđồng vàcôngnợ phải thu.
Chămsóc khách hàng,duy trìmối quan hệvới các đối tácđãliên kết.
Tìm kiếm khách hàng thủy hải sản nhập khẩu.
Báocáo định kỳ hàng tuần,tháng, quý năm.
Với Mức Lương 10 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên cácbạn trongđộ tuổi 25 – 35.
Có kinh nghiệm 02 năm trở lên trong ngành thực phẩm đông lạnh
Nhanhnhẹn, kỹ năng giaotiếp, đàm phán tốt.
Cókhảnăng lập kếhoạchcông việc; giải quyết vấnđềcẩn thận, tỉ mỉ.
Chủđộng, trung thực, chịu họchỏi.
Sẵnsàng đi công tác.
Khảnăng ngoại ngữlàmột điểm cộng.
Tựtrangbịlaptop
Tại Công Ty TNHH Thực Phẩm Quốc Tế Vimex Sg Thì Được Hưởng Những Gì
Thunhập từ:20 –30 tr(Lương +thưởng +doanh số)
Đượclàm việctrong môitrường chuyên nghiệp.
Cónhiềucơ hộithăng tiến.
CóchếđộBHXH, BHYT, BHTN...theoluật lao động.
Cácchếđộ đãi ngộ kháctheo quy định củaCôngty.
ThưởngcácngàyLễđặcbiệttrongnăm(TếtDươngLịch,TếtÂmLịch,30/4-1/5,2/9,);ThưởngLễcác ngàyLễTônVinhPhụNữ(8/3,20/10);Cácchínhsáchchoconcủanhânviên(Thưởng Lễ1/6, TếtTrung Thu).
Cácđãi ngộkhác: Dulịch trongnước, khámsứckhỏe,sinh nhật,...
Phỏngvấnvàđilàmngay nếuđạtyêucầu.
Công việcổn định vàlâu dài.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thực Phẩm Quốc Tế Vimex Sg
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
