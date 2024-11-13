Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM
- Hà Nội: Số 2 đường Thuỷ Lợi, phường Phước Long A, Quận 9, Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
Tìm hiểu, nghiên cứu sản phẩm của công ty, tư vấn giải đáp thắc mắc cho khách hàng
Tìm kiếm khách hàng bằng phương thức trực tiếp đi thị trường, giới thiệu sản phẩm của Công ty
Chăm sóc khách hàng theo chính sách của Công ty, xây dựng và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng
Tiếp nhận đơn hàng từ khách: tư vấn, check báo giá với từng mốc đại lý
Lên đơn hàng cho khách đủ số lượng, đúng giá theo báo giá
Theo dõi tiến trình vận chuyển và giao hàng đúng thời gian và đầy đủ theo yêu cầu của khách hàng.
Thực hiện các công việc khác được cấp trên yêu cầu
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Năng động trong công việc
Khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng đàm phán, thuyết phục khách hàng
Có khả năng phân tích, đánh giá thị trường
Thành thạo tin học văn phòng
Thật thà, chịu khó, có chí tiến thủ
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng các chế độ khác theo quy định của luật lao động
Thưởng lễ, tết, thưởng theo quy định của Công ty
Du lịch, nghỉ mát hàng năm
Xét tăng lương theo đánh giá năng lực
Thưởng theo sự vụ, sáng kiến trong công việc
Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung, năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI