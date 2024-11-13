Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM

Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 2 đường Thuỷ Lợi, phường Phước Long A, Quận 9, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Tìm hiểu, nghiên cứu sản phẩm của công ty, tư vấn giải đáp thắc mắc cho khách hàng
Tìm kiếm khách hàng bằng phương thức trực tiếp đi thị trường, giới thiệu sản phẩm của Công ty
Chăm sóc khách hàng theo chính sách của Công ty, xây dựng và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng
Tiếp nhận đơn hàng từ khách: tư vấn, check báo giá với từng mốc đại lý
Lên đơn hàng cho khách đủ số lượng, đúng giá theo báo giá
Theo dõi tiến trình vận chuyển và giao hàng đúng thời gian và đầy đủ theo yêu cầu của khách hàng.
Thực hiện các công việc khác được cấp trên yêu cầu

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giao tiếp tốt, có kỹ năng bán hàng, giới thiệu sản phẩm và tiếp cận khách hàng.
Năng động trong công việc
Khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng đàm phán, thuyết phục khách hàng
Có khả năng phân tích, đánh giá thị trường
Thành thạo tin học văn phòng
Thật thà, chịu khó, có chí tiến thủ

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 12.000.000 - 20.000.000 (Lương cứng 7.000.000 + Thưởng)
Hưởng các chế độ khác theo quy định của luật lao động
Thưởng lễ, tết, thưởng theo quy định của Công ty
Du lịch, nghỉ mát hàng năm
Xét tăng lương theo đánh giá năng lực
Thưởng theo sự vụ, sáng kiến trong công việc
Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Chung cư Đồng Phát Park View, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

