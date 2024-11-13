Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 2 đường Thuỷ Lợi, phường Phước Long A, Quận 9, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Tìm hiểu, nghiên cứu sản phẩm của công ty, tư vấn giải đáp thắc mắc cho khách hàng

Tìm kiếm khách hàng bằng phương thức trực tiếp đi thị trường, giới thiệu sản phẩm của Công ty

Chăm sóc khách hàng theo chính sách của Công ty, xây dựng và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng

Tiếp nhận đơn hàng từ khách: tư vấn, check báo giá với từng mốc đại lý

Lên đơn hàng cho khách đủ số lượng, đúng giá theo báo giá

Theo dõi tiến trình vận chuyển và giao hàng đúng thời gian và đầy đủ theo yêu cầu của khách hàng.

Thực hiện các công việc khác được cấp trên yêu cầu

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giao tiếp tốt, có kỹ năng bán hàng, giới thiệu sản phẩm và tiếp cận khách hàng.

Năng động trong công việc

Khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng đàm phán, thuyết phục khách hàng

Có khả năng phân tích, đánh giá thị trường

Thành thạo tin học văn phòng

Thật thà, chịu khó, có chí tiến thủ

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 12.000.000 - 20.000.000 (Lương cứng 7.000.000 + Thưởng)

Hưởng các chế độ khác theo quy định của luật lao động

Thưởng lễ, tết, thưởng theo quy định của Công ty

Du lịch, nghỉ mát hàng năm

Xét tăng lương theo đánh giá năng lực

Thưởng theo sự vụ, sáng kiến trong công việc

Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin