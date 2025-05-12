Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần tin học Mai Hoàng làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 50 Triệu

Mức lương 12 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 241 Phố Vọng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 50 Triệu

• Sản phẩm: Linh kiện máy tính, màn hình máy tính, thiết bị & giải pháp mạng, camera, ...

• Tìm kiếm đại lý mới, phát triển hệ thống kênh bán hàng của công ty qua các kênh Call/ Chat/ Email.

• Tương tác, hỗ trợ và xây dựng mối quan hệ với khách hàng.

• Hỗ trợ khách hàng trước - trong - và sau khi bán hàng.

• Theo dõi thanh lý hợp đồng, theo dõi bám sát công nợ

• Thực hiện công việc khác theo sự phân công trực tiếp của Trưởng Bộ phận.

Với Mức Lương 12 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi từ 23 - 34 (Sinh năm 1990 - 2001).

- Nam/Nữ.

• Đã từng làm Kinh Doanh hoặc đam mê Lĩnh vực Kinh doanh sẽ được đào tạo.

• Ứng viên có kinh nghiệm ngành IT.

• Trung thực trách nhiệm hết mình với công việc & khách hàng.

• Hòa đồng vui vẻ, năng động, biết sắp xếp quỹ thời gian bản thân.

• Tư duy nhạy bén, thích nghi nhanh và chịu áp lực công việc.

• Có khả năng làm việc Teamwork, đi công tác tỉnh (nếu cần)....

Tại Công ty Cổ Phần tin học Mai Hoàng Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương thử việc: Từ 7 - 9 Triệu.

• Lương chính thức: Từ 9 - 12 Triệu + Thưởng kinh doanh => Thu Nhập hàng tháng từ 15 Triệu ++ (cao hơn dựa theo năng lực ứng viên).

• Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được hướng dẫn, đào tạo nghiệp vụ chuyên ngành và nâng cao.

• Được cung cấp đầy đủ Máy tính, trang thiết bị phục vụ công việc

• Các khoản phụ cấp khác, bao gồm: Xăng xe; Công tác; Giao tiếp khách hà.ng;...

• Trong thời gian thử việc có cơ hội nhận mức thu nhập cao.

• Thưởng tất cả các ngày Lễ lớn trong năm: Tết Dương Lịch, 8/3, 30/4-1/5, 2/9....

• Công ty đóng BHXH 100% lương cơ bản.

• Tham gia các hoạt động team building, du lịch cùng công ty.

• Môi trường làm việc nhiệt tình, năng lượng, hỗ trợ nhân viên kinh doanh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần tin học Mai Hoàng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin