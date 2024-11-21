Tuyển Kinh doanh điện mặt trời Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu

Tuyển Kinh doanh điện mặt trời Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu

Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company

Kinh doanh điện mặt trời

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh điện mặt trời Tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company

Mức lương
15 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kinh doanh điện mặt trời Với Mức Lương 15 - 17 Triệu

- Biên, Phiên dịch tiếng Trung sang tiếng Việt và ngược lại trong quá trình thực hiện công việc, các cuộc họp, trao đổi, đàm phán với khách hàng.
- Phát triển các Dự án điện mặt trời mái nhà trên phạm vi cả nước
- Thiết lập mối quan hệ với khách hàng tiềm năng thông qua các hình thức tiếp cận khác nhau.
- Hỗ trợ, chuẩn bị tài liệu cho công tác gặp gỡ & làm việc với khách hàng
- Soạn thảo & theo dõi các báo giá, hợp đồng trong quá trình làm việc với khách hàng. Thực hiện tổng hợp các báo cáo tuần, biên bản họp.
- Thực hiện các công việc khác do BGĐ yêu cầu.

Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu Nam
- Tốt nghiệp Đại học trở lên. Tiếng Trung: Thành thạo.
- Biết tiếng Anh là một lợi thế
- Kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin, thuyết trình tốt, tác phong chuyên nghiệp.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Biên phiên dịch cho cấp Quản lý điều hành của các Công ty, Tập đoàn Bất động sản, Xây dựng.
- Thành thạo kỹ năng máy tính văn phòng
- Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trở lên làm việc tại vị trí tương đương
- Có tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực cao trong công việc
- Chấp nhận công tác theo sắp xếp của Công ty

Tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương trọn gói: 15tr – 17tr
- Thời gian làm việc: 08h00 -17h00 (từ thứ 2 - sáng thứ 7 hàng tuần)
- Phúc lợi: chế độ lương hấp dẫn, chế độ phúc lợi khác theo Luật lao động và chính sách của công ty.
- Thử việc: 02 tháng (Thời gian thử việc hưởng 85% mức lương chính thức)
- Lương thêm giờ: không áp dụng
- Chế độ đãi ngộ:
• Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi hiếu hỉ, lễ tết theo quy định
• Được tham gia BHYT, BHXH, BHTN ngay sau khi ký hợp đồng chính thức
• Được hưởng các phụ cấp khác theo quy định hiện hành của Công ty
- Máy tính: Công ty trang bị khi ký hợp đồng chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company

Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: P1512, tầng 15 tòa nhà Charmvit 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-kinh-doanh-thu-nhap-15-17-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job254271
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Sohaco Toàn cầu
Tuyển Kinh doanh điện mặt trời Công ty Cổ phần Tập đoàn Sohaco Toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn Sohaco Toàn cầu
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ĐAN KHUÊ
Tuyển Kinh doanh điện mặt trời CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ĐAN KHUÊ làm việc tại Bình Dương thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ĐAN KHUÊ
Hạn nộp: 28/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn 30 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tổng công ty CP Công trình Viettel-CNKT Viettel Bình Phước
Tuyển Kinh doanh điện mặt trời Tổng công ty CP Công trình Viettel-CNKT Viettel Bình Phước làm việc tại Bình Phước thu nhập 10 - 20 Triệu
Tổng công ty CP Công trình Viettel-CNKT Viettel Bình Phước
Hạn nộp: 31/12/2024
Bình Phước Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company
Tuyển Kinh doanh điện mặt trời Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu
Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Phát Triển Năng lượng Xanh Intech Việt Nam
Tuyển Kinh doanh điện mặt trời Công Ty CP Phát Triển Năng lượng Xanh Intech Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 21 Triệu
Công Ty CP Phát Triển Năng lượng Xanh Intech Việt Nam
Hạn nộp: 14/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 21 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tổng công ty CP Công trình Viettel-CNKT Viettel Bình Phước
Tuyển Kinh doanh điện mặt trời Tổng công ty CP Công trình Viettel-CNKT Viettel Bình Phước làm việc tại Bình Phước thu nhập 10 - 20 Triệu
Tổng công ty CP Công trình Viettel-CNKT Viettel Bình Phước
Hạn nộp: 31/12/2024
Bình Phước Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần viễn thông công nghệ Việt Nam
Tuyển Kinh doanh điện mặt trời Công ty cổ phần viễn thông công nghệ Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu
Công ty cổ phần viễn thông công nghệ Việt Nam
Hạn nộp: 13/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA
Tuyển Kinh doanh điện mặt trời CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA
Hạn nộp: 13/12/2024
Đà Nẵng Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tập đoàn Phú Hồ Gia
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Tập đoàn Phú Hồ Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu
Công ty TNHH Tập đoàn Phú Hồ Gia
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÂM MINH PHÁT
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÂM MINH PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 17 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÂM MINH PHÁT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 17 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 15 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CEN HCM
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN CEN HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 17 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CEN HCM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Sohaco Toàn cầu
Tuyển Kinh doanh điện mặt trời Công ty Cổ phần Tập đoàn Sohaco Toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn Sohaco Toàn cầu
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ĐAN KHUÊ
Tuyển Kinh doanh điện mặt trời CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ĐAN KHUÊ làm việc tại Bình Dương thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ĐAN KHUÊ
Hạn nộp: 28/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn 30 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tổng công ty CP Công trình Viettel-CNKT Viettel Bình Phước
Tuyển Kinh doanh điện mặt trời Tổng công ty CP Công trình Viettel-CNKT Viettel Bình Phước làm việc tại Bình Phước thu nhập 10 - 20 Triệu
Tổng công ty CP Công trình Viettel-CNKT Viettel Bình Phước
Hạn nộp: 31/12/2024
Bình Phước Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company
Tuyển Kinh doanh điện mặt trời Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu
Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Phát Triển Năng lượng Xanh Intech Việt Nam
Tuyển Kinh doanh điện mặt trời Công Ty CP Phát Triển Năng lượng Xanh Intech Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 21 Triệu
Công Ty CP Phát Triển Năng lượng Xanh Intech Việt Nam
Hạn nộp: 14/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 21 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tổng công ty CP Công trình Viettel-CNKT Viettel Bình Phước
Tuyển Kinh doanh điện mặt trời Tổng công ty CP Công trình Viettel-CNKT Viettel Bình Phước làm việc tại Bình Phước thu nhập 10 - 20 Triệu
Tổng công ty CP Công trình Viettel-CNKT Viettel Bình Phước
Hạn nộp: 31/12/2024
Bình Phước Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần viễn thông công nghệ Việt Nam
Tuyển Kinh doanh điện mặt trời Công ty cổ phần viễn thông công nghệ Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu
Công ty cổ phần viễn thông công nghệ Việt Nam
Hạn nộp: 13/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA
Tuyển Kinh doanh điện mặt trời CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA
Hạn nộp: 13/12/2024
Đà Nẵng Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất