Tuyển Kinh doanh điện mặt trời Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh điện mặt trời Tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company
- Hà Nội:
Mô Tả Công Việc Kinh doanh điện mặt trời Với Mức Lương 15 - 17 Triệu
- Biên, Phiên dịch tiếng Trung sang tiếng Việt và ngược lại trong quá trình thực hiện công việc, các cuộc họp, trao đổi, đàm phán với khách hàng.
- Phát triển các Dự án điện mặt trời mái nhà trên phạm vi cả nước
- Thiết lập mối quan hệ với khách hàng tiềm năng thông qua các hình thức tiếp cận khác nhau.
- Hỗ trợ, chuẩn bị tài liệu cho công tác gặp gỡ & làm việc với khách hàng
- Soạn thảo & theo dõi các báo giá, hợp đồng trong quá trình làm việc với khách hàng. Thực hiện tổng hợp các báo cáo tuần, biên bản họp.
- Thực hiện các công việc khác do BGĐ yêu cầu.
Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học trở lên. Tiếng Trung: Thành thạo.
- Biết tiếng Anh là một lợi thế
- Kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin, thuyết trình tốt, tác phong chuyên nghiệp.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Biên phiên dịch cho cấp Quản lý điều hành của các Công ty, Tập đoàn Bất động sản, Xây dựng.
- Thành thạo kỹ năng máy tính văn phòng
- Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trở lên làm việc tại vị trí tương đương
- Có tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực cao trong công việc
- Chấp nhận công tác theo sắp xếp của Công ty
Tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
- Thời gian làm việc: 08h00 -17h00 (từ thứ 2 - sáng thứ 7 hàng tuần)
- Phúc lợi: chế độ lương hấp dẫn, chế độ phúc lợi khác theo Luật lao động và chính sách của công ty.
- Thử việc: 02 tháng (Thời gian thử việc hưởng 85% mức lương chính thức)
- Lương thêm giờ: không áp dụng
- Chế độ đãi ngộ:
• Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi hiếu hỉ, lễ tết theo quy định
• Được tham gia BHYT, BHXH, BHTN ngay sau khi ký hợp đồng chính thức
• Được hưởng các phụ cấp khác theo quy định hiện hành của Công ty
- Máy tính: Công ty trang bị khi ký hợp đồng chính thức.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
