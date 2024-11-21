Tuyển Kinh doanh điện mặt trời Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu

Mức lương 15 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kinh doanh điện mặt trời Với Mức Lương 15 - 17 Triệu

- Biên, Phiên dịch tiếng Trung sang tiếng Việt và ngược lại trong quá trình thực hiện công việc, các cuộc họp, trao đổi, đàm phán với khách hàng.

- Phát triển các Dự án điện mặt trời mái nhà trên phạm vi cả nước

- Thiết lập mối quan hệ với khách hàng tiềm năng thông qua các hình thức tiếp cận khác nhau.

- Hỗ trợ, chuẩn bị tài liệu cho công tác gặp gỡ & làm việc với khách hàng

- Soạn thảo & theo dõi các báo giá, hợp đồng trong quá trình làm việc với khách hàng. Thực hiện tổng hợp các báo cáo tuần, biên bản họp.

- Thực hiện các công việc khác do BGĐ yêu cầu.

- Yêu cầu Nam

- Tốt nghiệp Đại học trở lên. Tiếng Trung: Thành thạo.

- Biết tiếng Anh là một lợi thế

- Kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin, thuyết trình tốt, tác phong chuyên nghiệp.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Biên phiên dịch cho cấp Quản lý điều hành của các Công ty, Tập đoàn Bất động sản, Xây dựng.

- Thành thạo kỹ năng máy tính văn phòng

- Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trở lên làm việc tại vị trí tương đương

- Có tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực cao trong công việc

- Chấp nhận công tác theo sắp xếp của Công ty

Tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương trọn gói: 15tr – 17tr

- Thời gian làm việc: 08h00 -17h00 (từ thứ 2 - sáng thứ 7 hàng tuần)

- Phúc lợi: chế độ lương hấp dẫn, chế độ phúc lợi khác theo Luật lao động và chính sách của công ty.

- Thử việc: 02 tháng (Thời gian thử việc hưởng 85% mức lương chính thức)

- Lương thêm giờ: không áp dụng

- Chế độ đãi ngộ:

• Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi hiếu hỉ, lễ tết theo quy định

• Được tham gia BHYT, BHXH, BHTN ngay sau khi ký hợp đồng chính thức

• Được hưởng các phụ cấp khác theo quy định hiện hành của Công ty

- Máy tính: Công ty trang bị khi ký hợp đồng chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company

