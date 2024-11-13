Tuyển Kinh doanh điện mặt trời CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - Miền Nam - Đà Nẵng - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kinh doanh điện mặt trời Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm khách hàng đại lý đồng thời tiếp cận, chào giá, tư vấn giá cả, kỹ thuật, đàm phán ký kết hợp đồng.

Chịu trách nhiệm trên doanh số được giao, lập kế hoạch thực hiện để đạt được mục tiêu doanh số

Xây dựng mối quan hệ với các đại lý, nhà phân phối trong mảng kinh doanh Công ty. Giao dịch, tìm hiểu nhu cầu của nhóm khách hàng là nhà phân phối, đại lý. Tìm kiếm đối tác tiềm năng.

Lập các báo cáo kết quả bán hàng định kỳ tuần/ tháng/ quý.

Tham mưu, đề xuất, kiến nghị các chiến lược, chính sách, phương thức để tìm kiếm Khách hàng, phát triển thị trường, với mục tiêu đạt được doanh số đề ra với COO và BOD

Khảo sát nhu cầu thị trường, tìm thông tin dự án và đánh giá đối thủ cạnh tranh.

Các nhiệm vụ khác được giao bởi Giám Đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có kinh nghiệm từ 5 năm

Tốt Nghiệp Đại học các khối ngành Quản trị kinh doanh, kỹ thuật, kinh tế hoặc các chuyên ngành liên quan.

Chứng chỉ đã qua các khóa đào tạo chuyên ngành theo yêu cầu chức danh( nếu có)

Có kỹ năng giao tiếp, khai thác thông tin vàđàm phán tốt.

Năng động, nhiệt tình có khả năng xây dựng và phát triển mối quan hệ với khách hàng.

Tác phong làm việc chuyên nghiệp, có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương up to 15.000 + Commission + CP phụ cấp + Lương KPI

Tham gia BHXH, BHYT theo luật nhà nước

Chế độ thưởng thường niên, thưởng theo mục tiêu doanh số tổng công ty

Thưởng lễ tết

Cơ hội thăng tiến và nâng cao trình độ, được training...

Lương và phụ câp thương thảo trong các buổi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA

