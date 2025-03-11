Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG THẾ GIỚI THỂ THAO làm việc tại Hải Dương thu nhập 15 - 20 Triệu

Tìm kiếm & phát triển khách hàng

Nghiên cứu thị trường, tìm kiếm và mở rộng tệp khách hàng tiềm năng (doanh nghiệp, chủ đầu tư, trường học, khu thể thao, nhà thi đấu, resort, sân bóng mini, sân tennis…).

Chủ động tiếp cận khách hàng qua nhiều kênh: gọi điện, email, mạng xã hội, hội chợ triển lãm, mối quan hệ cá nhân...

Xây dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng cũ và mới.

Tư vấn & báo giá

Tư vấn cho khách hàng về các giải pháp thi công sân thể thao: sân cỏ nhân tạo, sân bóng rổ, sân tennis, sân pickle ball, sân cầu lông, đường chạy bộ, sàn đa năng…

Phân tích nhu cầu khách hàng, đề xuất giải pháp phù hợp và báo giá chi tiết.

Giải thích, tư vấn về vật liệu, công nghệ, thời gian thi công, bảo hành và lợi ích của từng giải pháp.

Đàm phán & ký kết hợp đồng

Đàm phán các điều khoản hợp đồng (giá cả, tiến độ, thanh toán…).

Soạn thảo hợp đồng và làm việc với các bộ phận liên quan để ký kết hợp đồng.

Đảm bảo hợp đồng được thực hiện đúng tiến độ và cam kết.

Theo dõi & hỗ trợ khách hàng

Phối hợp với đội ngũ kỹ thuật, giám sát để đảm bảo dự án thi công đúng tiến độ và yêu cầu của khách hàng.

Hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai dự án.

Chăm sóc khách hàng sau thi công, duy trì quan hệ và khai thác cơ hội bán hàng tiếp theo.

Báo cáo & cập nhật thị trường

Báo cáo tình hình kinh doanh, khách hàng tiềm năng, hợp đồng, doanh số hàng tuần/tháng.

Nghiên cứu và cập nhật xu hướng thị trường, đối thủ cạnh tranh và nhu cầu khách hàng.

Đề xuất chiến lược phát triển kinh doanh dựa trên dữ liệu thực tế.