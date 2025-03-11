Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG THẾ GIỚI THỂ THAO làm việc tại Hải Dương thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG THẾ GIỚI THỂ THAO
- Hải Dương:
- Ngô Quyền,Hải Dương, Thành phố Hải Dương
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Tìm kiếm & phát triển khách hàng
Nghiên cứu thị trường, tìm kiếm và mở rộng tệp khách hàng tiềm năng (doanh nghiệp, chủ đầu tư, trường học, khu thể thao, nhà thi đấu, resort, sân bóng mini, sân tennis…).
Chủ động tiếp cận khách hàng qua nhiều kênh: gọi điện, email, mạng xã hội, hội chợ triển lãm, mối quan hệ cá nhân...
Xây dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng cũ và mới.
Tư vấn & báo giá
Tư vấn cho khách hàng về các giải pháp thi công sân thể thao: sân cỏ nhân tạo, sân bóng rổ, sân tennis, sân pickle ball, sân cầu lông, đường chạy bộ, sàn đa năng…
Phân tích nhu cầu khách hàng, đề xuất giải pháp phù hợp và báo giá chi tiết.
Giải thích, tư vấn về vật liệu, công nghệ, thời gian thi công, bảo hành và lợi ích của từng giải pháp.
Đàm phán & ký kết hợp đồng
Đàm phán các điều khoản hợp đồng (giá cả, tiến độ, thanh toán…).
Soạn thảo hợp đồng và làm việc với các bộ phận liên quan để ký kết hợp đồng.
Đảm bảo hợp đồng được thực hiện đúng tiến độ và cam kết.
Theo dõi & hỗ trợ khách hàng
Phối hợp với đội ngũ kỹ thuật, giám sát để đảm bảo dự án thi công đúng tiến độ và yêu cầu của khách hàng.
Hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai dự án.
Chăm sóc khách hàng sau thi công, duy trì quan hệ và khai thác cơ hội bán hàng tiếp theo.
Báo cáo & cập nhật thị trường
Báo cáo tình hình kinh doanh, khách hàng tiềm năng, hợp đồng, doanh số hàng tuần/tháng.
Nghiên cứu và cập nhật xu hướng thị trường, đối thủ cạnh tranh và nhu cầu khách hàng.
Đề xuất chiến lược phát triển kinh doanh dựa trên dữ liệu thực tế.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học (ưu tiên các ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Xây dựng, Kinh tế…).
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, bán hàng, xây dựng, nội thất hoặc ngành thể thao là lợi thế.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán tốt.
Kỹ năng phân tích thị trường và nắm bắt tâm lý khách hàng.
Thành thạo tin học văn phòng và CRM, phần mềm báo giá là lợi thế.
Tố chất cần có
Năng động, chịu khó, chủ động tìm kiếm khách hàng.
Có tinh thần trách nhiệm, khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Có đam mê về ngành thể thao, xây dựng hoặc kinh doanh.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG THẾ GIỚI THỂ THAO Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG THẾ GIỚI THỂ THAO
