Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ A-FIVE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: nghỉ mát, du xuân. • Được đào tạo hướng dẫn về nghiệp vụ và chuyên môn., Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tìm hiểu thị trường, khai thác và mở rộng khách hàng (đối tượng khách hàng là: đại lý buôn bán thiết bị vệ sinh phòng tắm.)

• Lập kế hoạch bán hàng, chịu trách nhiệm hoàn thành mục tiêu, doanh số khi tiếp nhận.

• Theo dõi công nợ khu vực phụ trách.

• Phụ trách các đại lý hiện tại, thăm hỏi khách hàng thường xuyên và hỗ trợ đại lý bán hàng, tìm kiếm và mở rộng khách hàng.

• Thông báo và cập nhật thường xuyên tới khách hàng về các chính sách, chương trình bán hàng.

• Đánh giá thị trường và đối thủ cạnh tranh trực tiếp, đề xuất giải pháp bán hàng.

• Hoàn thành báo cáo ngày/ tuần/ tháng gửi quản lý trực tiếp.

• Thực hiện công việc theo phân công của cấp trên.

- Khu vực địa bàn: Hà Nội, Bắc Ninh ,Bắc Giang, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Nghệ An, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc , Phú Thọ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Độ tuổi: 22 - 30 tuổi.

• Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên.

• Kinh nghiệm tối thiểu: 1 năm kinh nghiệm sale, bán hàng, tư vấn...

• Ngoại hình: ưa nhìn, tác phòng nhanh nhẹn.

• Chủ động, nhiệt tình, có khả năng sắp xếp công việc và giải quyết vấn đề.

• Có khả năng làm việc độc lập, tư duy tốt để phân tích đánh giá thị trường và khách hàng.

• Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết trình tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ A-FIVE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 10 - 30 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ A-FIVE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.