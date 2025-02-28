Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SAIGON VINA làm việc tại Hải Dương thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SAIGON VINA
Ngày đăng tuyển: 28/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SAIGON VINA

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hải Dương:

- Số NOLK04

- 11 Khu nhà ở phía Nam đường sắt, PHường Nhị Châu, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

- phường Nhị Châu, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng theo định hướng của công ty .
Lập kế hoạch và triển khai các chiến lược kinh doanh.
Tư vấn, báo giá các sản phẩm/dịch vụ đến khách hàng.
Đàm phán các đơn hàng và giải đáp thắc mắc của khách hàng.
Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng cũ.
Báo cáo các kết quả công việc theo quy định

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, từ 22-35 tuổi
Nữ, từ 22-35 tuổ
Tốt nghiệp trung cấp trở lên
Ưu tiên có kinh nghiệm sale là lợi thế (không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo).
Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, nhiệt tình, trung thực.
Có tinh thần trách nhiệm cao, khả năng làm việc nhóm và độc lập.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SAIGON VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 8tr-15tr trở lên, không giới hạn theo năng lực.
Được cung cấp danh sách data khách hàng tiềm năng sẵn có
Được đào tạo bài bản về kỹ năng kinh doanh, chăm sóc khách hàng và kiến thức sản phẩm.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, đồng nghiệp thân thiện. Được cấp đồng phục , phương tiện làm việc : điện thoại, máy tính vv
Có phòng lưu trú cho nhân viên ở xa, ngoại tỉnh.
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT theo quy định. Du lịch, nghỉ dưỡng 2 lần/ năm.
Cơ hội thăng tiến rõ ràng, đánh giá công bằng 6 tháng/lần.
Làm việc từ T2 - T6 ( 7h30-17h00 ) , T7 (7h30 - 16h30 )

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SAIGON VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số NOLK04-11 Khu nhà ở phía Nam đường sắt, PHường Nhị Châu, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

