Tuyển Nhân viên kinh doanh HỘ KINH DOANH NPP ĐỨC KỶ làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hải Dương: - 77 Nguyễn Thị Duệ,Hải Dương, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Triển khai chính sách hàng hóa của Công ty và Nhà phân phối đến Đại lý khách hàng

Tư vấn bán hàng

Mở rộng thị trường

Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm ngành Điện dân dụng, Điện gia dụng, điện tử điện lạnh, Thiết bị nhà bếp.

- Ưu tiên: Nhân viên kinh doanh có kinh nghiệm lái xe ô tô.

- Chăm chỉ, chịu khó, có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, yêu thích kinh doanh.

- Độ tuổi: 23-35

Tại HỘ KINH DOANH NPP ĐỨC KỶ Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng các chế độ phúc lợi, nghỉ, thưởng theo quy định công ty;

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động;

- Thưởng quý, thưởng cuối năm hấp dẫn theo kết quả kinh doanh.

- Các chế độ phúc lợi khác như thăm quan, du lịch, các hoạt động tập thể của Công ty.

- Thu nhập: LƯƠNG CB + % theo doanh số bán + THƯỞNG. Tổng thu nhập trung bình 12 - 17 triệu/tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH NPP ĐỨC KỶ

