Tuyển Nhân viên kinh doanh HỘ KINH DOANH NPP ĐỨC KỶ làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại HỘ KINH DOANH NPP ĐỨC KỶ
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hải Dương:
- 77 Nguyễn Thị Duệ,Hải Dương, Thành phố Hải Dương
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Triển khai chính sách hàng hóa của Công ty và Nhà phân phối đến Đại lý khách hàng
Tư vấn bán hàng
Mở rộng thị trường
Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm ngành Điện dân dụng, Điện gia dụng, điện tử điện lạnh, Thiết bị nhà bếp.
- Ưu tiên: Nhân viên kinh doanh có kinh nghiệm lái xe ô tô.
- Chăm chỉ, chịu khó, có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, yêu thích kinh doanh.
- Độ tuổi: 23-35
- Ưu tiên: Nhân viên kinh doanh có kinh nghiệm lái xe ô tô.
- Chăm chỉ, chịu khó, có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, yêu thích kinh doanh.
- Độ tuổi: 23-35
Tại HỘ KINH DOANH NPP ĐỨC KỶ Thì Được Hưởng Những Gì
- Được hưởng các chế độ phúc lợi, nghỉ, thưởng theo quy định công ty;
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động;
- Thưởng quý, thưởng cuối năm hấp dẫn theo kết quả kinh doanh.
- Các chế độ phúc lợi khác như thăm quan, du lịch, các hoạt động tập thể của Công ty.
- Thu nhập: LƯƠNG CB + % theo doanh số bán + THƯỞNG. Tổng thu nhập trung bình 12 - 17 triệu/tháng.
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động;
- Thưởng quý, thưởng cuối năm hấp dẫn theo kết quả kinh doanh.
- Các chế độ phúc lợi khác như thăm quan, du lịch, các hoạt động tập thể của Công ty.
- Thu nhập: LƯƠNG CB + % theo doanh số bán + THƯỞNG. Tổng thu nhập trung bình 12 - 17 triệu/tháng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH NPP ĐỨC KỶ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI