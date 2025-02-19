Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ THÁI HÀ NỘI làm việc tại Hải Dương thu nhập 25 - 32 Triệu

Mức lương 25 - 32 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Dương: - Hải Dương, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 25 - 32 Triệu

1. Đảm bảo các chỉ tiêu kinh doanh hàng tháng

2. Rà soát kết quả kinh doanh của nhân viên hàng ngày, chịu trách nhiệm đào tạo huấn luyện nhân viên

3. Ổn định nhân sự tại chi nhánh

4. Chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề phát sinh hàng ngày tại chi nhánh, kết hợp các bộ phân Kế toán/ Hậu cần..

5. Tổng hợp xây dựng kế hoạch làm việc, kế hoạch kinh doanh

Ứng viên được phân công (theo thỏa thuận) cho Kênh MT hoặc kênh GT theo thế mạnh và năng lực của bản thân

Với Mức Lương 25 - 32 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ học vấn : CĐ/Đại học

- Thành thạo tin học văn phòng

- Có 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương kênh MT/GT

- Giao tiếp tốt

- Xác định gắn bó lâu dài

- Sẵn sàng di chuyển

- Ưu tiên 8X,9X, ngoại hình ưa nhìn

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ THÁI HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 25 - 32 triệu/tháng

- Chế độ phúc lợi: BHXH, BHYT, BHTN, BH thân thể,... theo quy định

- Nghỉ Lễ, Nghỉ Tết, du lịch hàng năm...

- Tăng lương định kỳ hằng năm

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đào tào tốt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ THÁI HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin