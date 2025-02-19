Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA QUỐC TẾ SING làm việc tại Hải Dương thu nhập 7 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA QUỐC TẾ SING
Mức lương
7 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hải Dương:
- Số 119 Nguyễn Lương Bằng, P Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương, T Hải Dương, Thành phố Hải Dương
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu
Tư vấn và hỗ trợ khách hàng lựa chọn dịch vụ nha khoa phù hợp, cung cấp thông tin về các thông tin, chi phí và quy trình điều trị một cách chuyên nghiệp và tận tâm, từ đó mang lại doanh thu cho phòng khám.
- Tiếp đón và tìm hiểu nhu cầu khách hàng
- Tư vấn về dịch vụ nha khoa và chi phí
- Chăm sóc khách hàng cũ
- Tìm kiếm khách hàng mới
- Các công việc khác theo sắp xếp của quản lý cơ sở
Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp trung cấp trở lên
- Có kinh nghiệm tại các vị trí tương đương 6 tháng trở lên
- Khéo léo, hoà nhã, trung thực, có tư duy dịch vụ
- Năng lực giao tiếp, tư vấn và chốt sales
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA QUỐC TẾ SING Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập lên đến 20.000.000 VNĐ/tháng
- Chế độ đãi ngộ hấp dẫn, BHXH, BHYT, BHTN, công đoàn....
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng
- Trang bị máy móc, thiết bị hiện đại, chất lượng cao
- Thưởng Lễ, Tết; thưởng hiệu suất làm việc theo quy định của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA QUỐC TẾ SING
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến
