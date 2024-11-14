Tuyển Kinh doanh phần mềm Viettel Bình Thuận - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội làm việc tại Bình Thuận thu nhập 15 - 25 Triệu

Viettel Bình Thuận - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
Viettel Bình Thuận - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội

Kinh doanh phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh phần mềm Tại Viettel Bình Thuận - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Thuận: Viettel Bình Thuận

- Tầng 8, toà nhà Viettel, đường Hùng Vương, Phường Phú Thuỷ, Phan Thiết

Mô Tả Công Việc Kinh doanh phần mềm Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Tư vấn và bán các giải pháp công nghệ thông tin cho khách hàng doanh nghiệp
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng
Phân tích nhu cầu của khách hàng và đề xuất giải pháp CNTT phù hợp
Thực hiện các hoạt động bán hàng, từ tìm kiếm khách hàng tiềm năng đến đàm phán và ký kết hợp đồng
Theo dõi và báo cáo tiến độ bán hàng, doanh số định kỳ
Hỗ trợ khách hàng trong quá trình triển khai và sử dụng giải pháp CNTT
Cập nhật thông tin về sản phẩm, dịch vụ và xu hướng công nghệ mới trong ngành

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 22 - 32
Ưu tiên có 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Không có cầu kinh nghiệm sẽ được công ty đào tạo.
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT, Điện tử viễn thông, Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan
Có kiến thức cơ bản về CNTT, internet, viễn thông và thương mại điện tử
Có khả năng giao tiếp và thuyết trình hiệu quả
Tư duy logic, khả năng phân tích và giải quyết vấn đề
Chủ động, năng động và có tinh thần học hỏi cao
Sẵn sàng di chuyển để gặp gỡ khách hàng

Tại Viettel Bình Thuận - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 10 triệu + hoa hồng hấp dẫn (Thu nhập bình quân năm: 25 triệu/tháng)
Thưởng theo doanh số và hiệu quả công việc
Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và kiến thức CNTT
Cơ hội thăng tiến trong môi trường làm việc năng động
Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật
Nghỉ phép năm theo quy định
Tham gia các hoạt động team building, du lịch công ty hàng năm
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viettel Bình Thuận - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Viettel Bình Thuận - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội

Viettel Bình Thuận - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8 Tòa nhà Viettel Bình Thuận, P.Phú Thủy, TP.Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

