Tuyển Kinh doanh phần mềm Viettel Bình Thuận - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội làm việc tại Bình Thuận thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Thuận: Viettel Bình Thuận - Tầng 8, toà nhà Viettel, đường Hùng Vương, Phường Phú Thuỷ, Phan Thiết

Mô Tả Công Việc Kinh doanh phần mềm Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Tư vấn và bán các giải pháp công nghệ thông tin cho khách hàng doanh nghiệp

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng

Phân tích nhu cầu của khách hàng và đề xuất giải pháp CNTT phù hợp

Thực hiện các hoạt động bán hàng, từ tìm kiếm khách hàng tiềm năng đến đàm phán và ký kết hợp đồng

Theo dõi và báo cáo tiến độ bán hàng, doanh số định kỳ

Hỗ trợ khách hàng trong quá trình triển khai và sử dụng giải pháp CNTT

Cập nhật thông tin về sản phẩm, dịch vụ và xu hướng công nghệ mới trong ngành

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 22 - 32

Ưu tiên có 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Không có cầu kinh nghiệm sẽ được công ty đào tạo.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT, Điện tử viễn thông, Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan

Có kiến thức cơ bản về CNTT, internet, viễn thông và thương mại điện tử

Có khả năng giao tiếp và thuyết trình hiệu quả

Tư duy logic, khả năng phân tích và giải quyết vấn đề

Chủ động, năng động và có tinh thần học hỏi cao

Sẵn sàng di chuyển để gặp gỡ khách hàng

Tại Viettel Bình Thuận - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 10 triệu + hoa hồng hấp dẫn (Thu nhập bình quân năm: 25 triệu/tháng)

Thưởng theo doanh số và hiệu quả công việc

Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và kiến thức CNTT

Cơ hội thăng tiến trong môi trường làm việc năng động

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật

Nghỉ phép năm theo quy định

Tham gia các hoạt động team building, du lịch công ty hàng năm

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viettel Bình Thuận - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin