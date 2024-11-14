Tuyển Kinh doanh phần mềm Viettel Bình Thuận - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội làm việc tại Bình Thuận thu nhập 15 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh phần mềm Tại Viettel Bình Thuận - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội
- Bình Thuận: Viettel Bình Thuận
- Tầng 8, toà nhà Viettel, đường Hùng Vương, Phường Phú Thuỷ, Phan Thiết
Mô Tả Công Việc Kinh doanh phần mềm Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Tư vấn và bán các giải pháp công nghệ thông tin cho khách hàng doanh nghiệp
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng
Phân tích nhu cầu của khách hàng và đề xuất giải pháp CNTT phù hợp
Thực hiện các hoạt động bán hàng, từ tìm kiếm khách hàng tiềm năng đến đàm phán và ký kết hợp đồng
Theo dõi và báo cáo tiến độ bán hàng, doanh số định kỳ
Hỗ trợ khách hàng trong quá trình triển khai và sử dụng giải pháp CNTT
Cập nhật thông tin về sản phẩm, dịch vụ và xu hướng công nghệ mới trong ngành
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên có 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Không có cầu kinh nghiệm sẽ được công ty đào tạo.
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT, Điện tử viễn thông, Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan
Có kiến thức cơ bản về CNTT, internet, viễn thông và thương mại điện tử
Có khả năng giao tiếp và thuyết trình hiệu quả
Tư duy logic, khả năng phân tích và giải quyết vấn đề
Chủ động, năng động và có tinh thần học hỏi cao
Sẵn sàng di chuyển để gặp gỡ khách hàng
Tại Viettel Bình Thuận - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng theo doanh số và hiệu quả công việc
Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và kiến thức CNTT
Cơ hội thăng tiến trong môi trường làm việc năng động
Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật
Nghỉ phép năm theo quy định
Tham gia các hoạt động team building, du lịch công ty hàng năm
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viettel Bình Thuận - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
