Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 9, Tòa nhà FPT Tower số 10 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Gọi điện, nhắn tin tư vấn khách hàng từ data có sẵn hoặc tự tìm kiếm.

Giới thiệu sản phẩm/dịch vụ phù hợp, hỗ trợ khách hàng đặt mua/đăng ký.

Chăm sóc khách hàng cũ, tư vấn bán chéo, bán thêm.

Cập nhật các chương trình ưu đãi để tăng tỷ lệ chốt đơn.

Xây dựng mối quan hệ tốt, thúc đẩy doanh số.

Báo cáo kết quả định kỳ (ngày/tuần/tháng).

Đề xuất cải tiến quy trình tư vấn, chăm sóc & kinh doanh.

Cập nhật xu hướng thị trường, tối ưu hiệu suất công việc.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ từ 20 – 35 tuổi.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói rõ ràng, dễ nghe.

Thành thạo sử dụng điện thoại, máy tính, mạng xã hội (Facebook, Zalo, TikTok, Email…).

Có kinh nghiệm telesale, sale online, chăm sóc khách hàng là một lợi thế.

Siêng năng, kiên trì, chịu được áp lực doanh số.

Tinh thần làm việc nhóm tốt, có trách nhiệm với công việc.

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Gói thu nhập hấp dẫn theo năng lực (Thưởng lương tháng 13, tiền du lịch nghỉ mát...).

Đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.

Chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty đa dạng: Chăm sóc sức khỏe định kì hàng năm; Gói bảo hiểm sức khỏe chuyên biệt (FPT Care – Khám chữa bệnh miễn phí tại tất cả các bệnh viện); Các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần CBNV và Thân nhân...

Văn hóa Doanh nghiệp đặc sắc, sinh động bậc nhất với nhiều các hoạt động hấp dẫn: tân binh, 72 giờ trải nghiệm, teambuilding, thi trạng, hội làng, hội diễn Sao Chổi, sinh nhật FPT, ngày 08/03, ngày 11/11,...

Hưởng các gói ưu đãi cước khi sử dụng dịch vụ của FPT Telecom.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin