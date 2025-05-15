Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN MODAN HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 50 Triệu

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN MODAN HOME
Ngày đăng tuyển: 15/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/06/2025
Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN MODAN HOME

Mức lương
15 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Dự Án VHGR, 2 Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 50 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu thuê/mua căn hộ, văn phòng.
- Nắm bắt nhu cầu khách hàng, hỗ trợ tư vấn cho khách hàng tìm thuê/mua căn hộ cao cấp tại trung tâm TPHCM.
- Hẹn lịch và dẫn khách xem nhà.
- Thương lượng về giá cả, thời hạn hợp đồng và điều kiện giữa khách hàng - chủ nhà.
- Hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng.
- Hỗ trợ, chăm sóc khách hàng trong quá trình thuê, ở tại căn hộ.
- Duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng, chủ nhà và các đối tác.

Với Mức Lương 15 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có định hướng về Lĩnh vực Kinh Doanh/ Sale BĐS
- Không yêu cầu kinh nghiệm, Công ty sẽ đào tạo từ đầu theo quy trình để ứng viên có thể tiếp cận sớm và thành công với nghề.
- Có khả năng giao tiếp Tiếng Anh cơ bản, tự tin, linh hoạt, chủ động trong công việc (Có thêm ngoại ngữ thứ 2 là một lợi thế)
- Kỹ năng tin học văn phòng cơ bản.
- Có trách nhiệm, kỹ tính, siêng năng, chịu khó học hỏi và không ngại thử thách, quan tâm đến tổng thu nhập.
- Độ tuổi phù hợp 22 - 35

Tại CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN MODAN HOME Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập:
- Thu Nhập Lũy Tiến: Mức Hoa Hồng lên đến 70% cho mỗi giao dịch (thu nhập dựa trên kết quả công việc, được đánh giá hàng tháng)
(Hiện tại, mức thu nhập cho Sale bên Modan Home dao động từ 15 triệu - 50 triệu/ tháng chỉ cần bạn có cố gắng)
- Chính Sách Thưởng Hấp Dẫn: Best Saleman theo tháng đến 5tr
- Quà Sinh nhật, Nghỉ phép năm, đóng bảo hiểm
-Thời gian làm việc linh hoạt, tự do sắp xếp
- Được tham gia các buổi Company Trip.
- Được sử dụng miễn phí hồ bơi, phòng gym, yoga, công viên...
- Giỏ sản phẩm đa dạng các dự án BĐS, hỗ trợ nguồn khách hàng từ nguồn Marketing của cty và training chuyên sâu quy trình chuẩn chốt deal.
- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, đồng nghiệp có trình độ cao, giỏi nghiệp vụ
- Được đào tạo kiến thức về lĩnh vực bất động sản phân khúc cho thuê và chuyển nhượng căn hộ cao cấp
- Hỗ trợ tận tình trong quá trình làm việc bởi những quản lý có kinh nghiệm
- Được rèn luyện kỹ năng mềm, trao dồi ngoại ngữ, thời gian làm việc linh hoạt thoải mái

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN MODAN HOME

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN MODAN HOME

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 02 Tôn Đức Thắng Phường Bến Nghé Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh

