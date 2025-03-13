Tuyển Nhân viên kinh doanh Hộ Kinh Doanh Hoàng Khang làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 17 - 25 Triệu

Hộ Kinh Doanh Hoàng Khang
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/04/2025
Hộ Kinh Doanh Hoàng Khang

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Hộ Kinh Doanh Hoàng Khang

Mức lương
17 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đắk Lắk:

- Đắk Lắk

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 17 - 25 Triệu

Tìm kiếm mở mới đại lý
Ghé thăm, chăm sóc các khách hàng đang có sẵn để lên đơn hàng
Cập nhật thông tin thị trường
Phối hợp hoàn tất đơn hàng
Đề xuất ý tưởng kinh doanh khu vực phụ trách
Báo cáo, lập kế hoạch thị trường
Phụ trách 5 huyện trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk
Đảm bảo thu nhập thấp nhất 17 triệu/tháng

Với Mức Lương 17 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp
Giới tính: Nam
Trên 1 năm kinh nghiệm sales
Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng kênh phân phối, đại lý về mảng thiết bị điện nước
Thương lượng, bán hàng, giải quyết vấn đề
Chấp nhận di chuyển xa giữa các huyện trong địa bàn tỉnh

Tại Hộ Kinh Doanh Hoàng Khang Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ đãi ngộ, phúc lợi hấp dẫn
Được đào tạo, bàn giao tuyến bán hàng đã có sẵn
Cơ hội phát triển nghề nghiệp và môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Được tham gia tất cả các hoạt động phong trào do công ty tổ chức: Sinh nhật - hội thao, hội diễn, tiệc tất niên, du lịch

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh Hoàng Khang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Hộ Kinh Doanh Hoàng Khang

Hộ Kinh Doanh Hoàng Khang

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: - Đắk Lắk

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

