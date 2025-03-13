Tuyển Nhân viên kinh doanh Hộ Kinh Doanh Hoàng Khang làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 17 - 25 Triệu

Mức lương 17 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đắk Lắk: - Đắk Lắk

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 17 - 25 Triệu

Tìm kiếm mở mới đại lý

Ghé thăm, chăm sóc các khách hàng đang có sẵn để lên đơn hàng

Cập nhật thông tin thị trường

Phối hợp hoàn tất đơn hàng

Đề xuất ý tưởng kinh doanh khu vực phụ trách

Báo cáo, lập kế hoạch thị trường

Phụ trách 5 huyện trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk

Đảm bảo thu nhập thấp nhất 17 triệu/tháng

Với Mức Lương 17 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp

Giới tính: Nam

Trên 1 năm kinh nghiệm sales

Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng kênh phân phối, đại lý về mảng thiết bị điện nước

Thương lượng, bán hàng, giải quyết vấn đề

Chấp nhận di chuyển xa giữa các huyện trong địa bàn tỉnh

Tại Hộ Kinh Doanh Hoàng Khang Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ đãi ngộ, phúc lợi hấp dẫn

Được đào tạo, bàn giao tuyến bán hàng đã có sẵn

Cơ hội phát triển nghề nghiệp và môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Được tham gia tất cả các hoạt động phong trào do công ty tổ chức: Sinh nhật - hội thao, hội diễn, tiệc tất niên, du lịch

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh Hoàng Khang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin