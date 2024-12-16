Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI SƠN ASIAN DRAGON VIỆT NAM làm việc tại Bạc Liêu thu nhập 7 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI SƠN ASIAN DRAGON VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 16/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/01/2025
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI SƠN ASIAN DRAGON VIỆT NAM

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI SƠN ASIAN DRAGON VIỆT NAM

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
15 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bạc Liêu:

- Bạc Liêu

- Cà Mau

- Hậu Giang ...và 7 địa điểm khác, Thành phố Bạc Liêu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

1. Chốt đơn hàng:
Tiếp nhận và xử lý đơn hàng từ các Đại lý, Nhà phân phối (NPP) theo hệ thống đã có sẵn.
Theo dõi và cập nhật tiến độ giao hàng, xử lý các vấn đề phát sinh (nếu có).
2. Phát triển hệ thống khách hàng:
Tìm kiếm, tiếp cận và xây dựng mối quan hệ với các cửa hàng, Đại lý, Nhà phân phối tiềm năng.
Đàm phán, thương lượng và ký kết hợp đồng hợp tác với các đối tác mới.
Đề xuất các chính sách bán hàng phù hợp nhằm thu hút khách hàng và tăng doanh thu.
3. Chăm sóc khách hàng:
Duy trì mối quan hệ tốt với các Đại lý, NPP hiện tại.
Thực hiện các chương trình chăm sóc khách hàng định kỳ, lắng nghe và giải quyết các phản hồi từ khách hàng.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng, đặc biệt là làm việc với Đại lý/NPP.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.
Chủ động, nhanh nhẹn, có tinh thần trách nhiệm cao.
Ưu tiên ứng viên hiểu biết về thị trường và có mối quan hệ với các Đại lý/NPP.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI SƠN ASIAN DRAGON VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng doanh thu: Tháng- Quý- Năm theo quy chế chính sách của Công ty,
Hỗ trợ chi phí xăng xe, điện thoại theo quy chế công ty,
Được hưởng chế độ Bảo hiểm Xã hội theo quy định,
Được sắp xếp làm việc khu vực gần nhà, hoặc theo mong muốn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI SƠN ASIAN DRAGON VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI SƠN ASIAN DRAGON VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI SƠN ASIAN DRAGON VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 60, Nguyễn Văn Linh, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu Tỉnh Bạc Liêu

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

