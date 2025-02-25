Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Hoá Chất Nông Nghiệp Đồng Tâm làm việc tại An Giang thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Hoá Chất Nông Nghiệp Đồng Tâm
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/04/2025
Công ty TNHH Hoá Chất Nông Nghiệp Đồng Tâm

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Hoá Chất Nông Nghiệp Đồng Tâm

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- An Giang:

- An Giang

- Đồng Tháp

- Cần Thơ ...và 7 địa điểm khác, Huyện Văn Giang

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Duy trì và phát triển hệ thống đại lý khách hàng tại địa bàn quản lý.
Mở rộng đại lý địa bàn mình kinh doanh.
Quản lý các vấn đề kinh doanh phát sinh trong địa bàn phụ trách.
Chịu trách nhiệm về chỉ tiêu doanh số, thu nợ khách hàng tại địa bàn phụ trách. Hoàn thành công việc được giao

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, nữ tốt nghiệp Trung cấp trở lên các ngành: Bảo vệ thực vật, Quản trị kinh doanh, công nghệ sinh học, nông học, nông nghiệp, trồng trọt, marketing các ngành kinh tế khác.
Tuổi từ 22 đến 35.
Am hiểu và thích công việc phát triển thị trường.
Nhanh nhẹn, hoạt bát, có tinh thần ham học hỏi cầu tiến, giao tiếp tốt, trung thực, hết lòng vì công việc, hoàn thành tốt các công việc được giao.
Ứng viên phải có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong ngành thuốc bảo vệ thực vật hoặc phân bón. Ưu tiên các ứng viên là người tại địa phương

Tại Công ty TNHH Hoá Chất Nông Nghiệp Đồng Tâm Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận khi trao đổi phỏng vấn.
Được hưởng đầy đủ BHXH, các chế độ theo quy định của nhà nước và quy chế công ty.
Được cấp xe ô tô phục vụ công việc khi đủ chỉ tiêu doanh số công ty quy định.
Được hỗ trợ tiền xăng, dầu hàng tháng khi được cấp xe ô tô.
Được đi du lịch cùng công ty hàng năm.
Có chế độ đãi ngộ và các quyền lợi khác khi hợp tác lâu dài.
Thu nhập không giới hạn (Lương + Thưởng) theo khả năng làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hoá Chất Nông Nghiệp Đồng Tâm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Hoá Chất Nông Nghiệp Đồng Tâm

Công ty TNHH Hoá Chất Nông Nghiệp Đồng Tâm

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 17A đường số 9 Khu phố 3 phường Hiệp Bình Chánh Tp thủ đức Hồ chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

