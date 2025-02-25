Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Hoá Chất Nông Nghiệp Đồng Tâm làm việc tại An Giang thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - An Giang: - An Giang - Đồng Tháp - Cần Thơ ...và 7 địa điểm khác, Huyện Văn Giang

Duy trì và phát triển hệ thống đại lý khách hàng tại địa bàn quản lý.

Mở rộng đại lý địa bàn mình kinh doanh.

Quản lý các vấn đề kinh doanh phát sinh trong địa bàn phụ trách.

Chịu trách nhiệm về chỉ tiêu doanh số, thu nợ khách hàng tại địa bàn phụ trách. Hoàn thành công việc được giao

Nam, nữ tốt nghiệp Trung cấp trở lên các ngành: Bảo vệ thực vật, Quản trị kinh doanh, công nghệ sinh học, nông học, nông nghiệp, trồng trọt, marketing các ngành kinh tế khác.

Tuổi từ 22 đến 35.

Am hiểu và thích công việc phát triển thị trường.

Nhanh nhẹn, hoạt bát, có tinh thần ham học hỏi cầu tiến, giao tiếp tốt, trung thực, hết lòng vì công việc, hoàn thành tốt các công việc được giao.

Ứng viên phải có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong ngành thuốc bảo vệ thực vật hoặc phân bón. Ưu tiên các ứng viên là người tại địa phương

Lương thỏa thuận khi trao đổi phỏng vấn.

Được hưởng đầy đủ BHXH, các chế độ theo quy định của nhà nước và quy chế công ty.

Được cấp xe ô tô phục vụ công việc khi đủ chỉ tiêu doanh số công ty quy định.

Được hỗ trợ tiền xăng, dầu hàng tháng khi được cấp xe ô tô.

Được đi du lịch cùng công ty hàng năm.

Có chế độ đãi ngộ và các quyền lợi khác khi hợp tác lâu dài.

Thu nhập không giới hạn (Lương + Thưởng) theo khả năng làm việc

