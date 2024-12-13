Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Đồng Tâm làm việc tại Trà Vinh thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Đồng Tâm
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Trà Vinh:
- Khu vực Trà Vinh
- Khu vực Vĩnh Long, Thành phố Trà Vinh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Giới thiệu tư vấn các sản phẩm dịch vụ của công ty
Tìm kiếm khách hàng tìm năng;
Chăm sóc khách hàng mới và cũ;
Báo giá, thương lượng giá cả, các chương trình ưu đãi cho khách hàng;
Thực hiện các công việc khác theo sự sắp xêp của Ban lãnh đạo
Khu vực TRÀ VINH + VĨNH LONG
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức về kinh doanh thương mại, hiểu biết về tình hình thị trường đối với ngành vật liệu xây dựng.
Tại Công ty Cổ phần Đồng Tâm Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Từ 10 Triệu trở lên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đồng Tâm
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
