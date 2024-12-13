Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Đồng Tâm làm việc tại Trà Vinh thu nhập 10 - 20 Triệu

Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Đồng Tâm làm việc tại Trà Vinh thu nhập 10 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần Đồng Tâm
Ngày đăng tuyển: 13/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/01/2025
Công ty Cổ phần Đồng Tâm

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Đồng Tâm

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Trà Vinh:

- Khu vực Trà Vinh

- Khu vực Vĩnh Long, Thành phố Trà Vinh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Giới thiệu tư vấn các sản phẩm dịch vụ của công ty
Tìm kiếm khách hàng tìm năng;
Chăm sóc khách hàng mới và cũ;
Báo giá, thương lượng giá cả, các chương trình ưu đãi cho khách hàng;
Thực hiện các công việc khác theo sự sắp xêp của Ban lãnh đạo
Khu vực TRÀ VINH + VĨNH LONG

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức về kinh doanh thương mại, hiểu biết về tình hình thị trường đối với ngành vật liệu xây dựng.
Chịu được áp lực công việc
Có khả năng đi thị trường.
Kinh nghiệm: ít nhất 01 năm trong lĩnh vực kinh doanh thị trường
Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, không yêu cầu chuyên ngành
Giới tính: Nam.
Khách quan, trung thực, tận tuỵ, nhiệt tình trong công việc.

Tại Công ty Cổ phần Đồng Tâm Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Từ 10 Triệu trở lên
Thu nhâp: Lương cơ bản, kpi, thưởng doanh số, thưởng quý, thưởng khác
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo Quy định pháp luật;
Phụ cấp tiền cơm, xăng xe, điện thoại, các chi phí phát sinh trong khi làm việc.
Khám sức khỏe định kỳ
Tham gia các chương trình team building, du lịch do Công ty tổ chức
Các chế độ đãi ngộ riêng theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đồng Tâm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Đồng Tâm

Công ty Cổ phần Đồng Tâm

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 236A Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, Ho Chi Minh City, Vietnam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

