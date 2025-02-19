Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Bạc Liêu thu nhập 15 - 25 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Bạc Liêu thu nhập 15 - 25 Triệu

JobsGO Recruit
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
JobsGO Recruit

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại JobsGO Recruit

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bạc Liêu:

- Bạc Liêu

- Trà Vinh

- Vĩnh Long

- Bến Tre

- Long An

- Cần Thơ, Thành phố Bạc Liêu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Chăm sóc hệ thống khách hàng cũ và phát triển mạng lưới khách hàng mới.
- Hỗ trợ, tư vấn cho các đại lý, cửa hàng để đưa vào sản phẩm phù hợp cho thị trường.
- Xây dựng quy trình, giải pháp tối ưu cho từng đối tượng cây trồng.
- Hỗ trợ các đại lý, cửa hàng tư vấn kỹ thuật nông nghiệp và giải đáp thắc mắc cho nông dân.
- Tiếp nhận ý kiến đóng góp của khách hàng về sản phẩm và dịch vụ của công ty

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam tốt nghiệp Trung Cấp trở lên chuyên ngành Nông Học – Bảo Vệ Thực Vật
- Tuổi từ 22-30 tuổi.
- Kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin, năng động, có tinh thần học hỏi, cầu tiến.
- Sức khỏe tốt, lý lịch rõ ràng, trung thực.
- Ưu tiên: Có kinh nghiệm làm việc trong ngành phân bón, thuốc BVTV.

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương + phụ cấp + hoa hồng bán hàng: từ 15-25tr/ tháng.
- Tham gia bảo hiểm đầy đủ theo Luật lao động hiện hành khi ký HĐ lao động.
- Thưởng lễ, Tết ,lương Tháng 13 và thưởng doanh số năm.
- Nghỉ lễ, Tết và phép năm theo quy định.
- Du lịch công ty hàng năm.
- Làm việc trong môi trường thân thiện, hòa đồng và có nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

JobsGO Recruit

JobsGO Recruit

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa G1 Five Star Garden, Thanh Xuân, Hà Nội

