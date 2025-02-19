Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Bạc Liêu thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bạc Liêu: - Bạc Liêu - Trà Vinh - Vĩnh Long - Bến Tre - Long An - Cần Thơ, Thành phố Bạc Liêu

- Chăm sóc hệ thống khách hàng cũ và phát triển mạng lưới khách hàng mới.

- Hỗ trợ, tư vấn cho các đại lý, cửa hàng để đưa vào sản phẩm phù hợp cho thị trường.

- Xây dựng quy trình, giải pháp tối ưu cho từng đối tượng cây trồng.

- Hỗ trợ các đại lý, cửa hàng tư vấn kỹ thuật nông nghiệp và giải đáp thắc mắc cho nông dân.

- Tiếp nhận ý kiến đóng góp của khách hàng về sản phẩm và dịch vụ của công ty

- Nam tốt nghiệp Trung Cấp trở lên chuyên ngành Nông Học – Bảo Vệ Thực Vật

- Tuổi từ 22-30 tuổi.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin, năng động, có tinh thần học hỏi, cầu tiến.

- Sức khỏe tốt, lý lịch rõ ràng, trung thực.

- Ưu tiên: Có kinh nghiệm làm việc trong ngành phân bón, thuốc BVTV.

- Lương + phụ cấp + hoa hồng bán hàng: từ 15-25tr/ tháng.

- Tham gia bảo hiểm đầy đủ theo Luật lao động hiện hành khi ký HĐ lao động.

- Thưởng lễ, Tết ,lương Tháng 13 và thưởng doanh số năm.

- Nghỉ lễ, Tết và phép năm theo quy định.

- Du lịch công ty hàng năm.

- Làm việc trong môi trường thân thiện, hòa đồng và có nhiều cơ hội thăng tiến.

