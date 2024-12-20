Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên Cơ Khí Sa Be Co làm việc tại Trà Vinh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Trà Vinh: - Trà Vinh, Thành phố Trà Vinh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Phối hợp với đội ngũ bán hàng để theo dõi hoàn thành báo cáo: báo cáo sản lượng, tồn kho, báo cáo về tài trợ điểm bán hàng

Quản lý hợp đồng tài trợ điểm bán

Quản lý thủ tục thanh toán của đội ngũ bán hàng

Tổng hợp sản lượng và tính hoa hồng của đội ngũ bán hàng

Hỗ trợ công việc phòng Nhân sự

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm

Khả năng excel

Khả năng tổng hợp báo cáo

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

Giao tiếp tốt

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Cơ Khí Sa Be Co Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng KPI từ 1-4 tháng lương/năm dựa trên hiệu quả làm việc.

Lương tháng 13 và thử việc hưởng full lương ngay từ ngày đầu tiên.

Bảo hiểm full lương ngay từ khi nhận việc, cùng với bảo hiểm sức khỏe từ tháng thứ 7.

Du lịch hàng năm, khám sức khỏe định kỳ và các chế độ phúc lợi khác.

Quà tặng đặc biệt: Quà cưới 30 thùng bia + 20 thùng xá xị, quà sinh nhật 4 thùng bia.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp dài hạn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Cơ Khí Sa Be Co

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin