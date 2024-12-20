Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên Cơ Khí Sa Be Co làm việc tại Trà Vinh thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Cơ Khí Sa Be Co
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Trà Vinh:
- Trà Vinh, Thành phố Trà Vinh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Phối hợp với đội ngũ bán hàng để theo dõi hoàn thành báo cáo: báo cáo sản lượng, tồn kho, báo cáo về tài trợ điểm bán hàng
Quản lý hợp đồng tài trợ điểm bán
Quản lý thủ tục thanh toán của đội ngũ bán hàng
Tổng hợp sản lượng và tính hoa hồng của đội ngũ bán hàng
Hỗ trợ công việc phòng Nhân sự
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm
Khả năng excel
Khả năng tổng hợp báo cáo
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
Giao tiếp tốt
Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Cơ Khí Sa Be Co Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng KPI từ 1-4 tháng lương/năm dựa trên hiệu quả làm việc.
Lương tháng 13 và thử việc hưởng full lương ngay từ ngày đầu tiên.
Bảo hiểm full lương ngay từ khi nhận việc, cùng với bảo hiểm sức khỏe từ tháng thứ 7.
Du lịch hàng năm, khám sức khỏe định kỳ và các chế độ phúc lợi khác.
Quà tặng đặc biệt: Quà cưới 30 thùng bia + 20 thùng xá xị, quà sinh nhật 4 thùng bia.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp dài hạn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Cơ Khí Sa Be Co
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
