Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 12 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Bà Rịa Vũng Tàu: - tp. vũng tàu, bà rịa - Toàn TP - Toàn TP, Thành phố Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- Là đại diện của Công ty BHNT Manulife Vietnam, có cơ hội làm việc với đối tác Ngân hàng VietinBank trên toàn quốc.

- Độc quyền khai thác nguồn khách hàng tiềm năng do Ngân hàng VietinBank giới thiệu để tư vấn về sản phẩm, kế hoạch bảo hiểm Manulife, đảm bảo tính bảo mật thông tin của khách hàng.

- Xây dựng và duy trì mối quan hệ với cán bộ nhân viên Ngân hàng, hỗ trợ và phối hợp tổ chức các sự kiện thúc đẩy doanh số bảo hiểm tại đơn vị.

- Hoàn thành các quy trình hợp đồng, bàn giao hợp đồng cho khách hàng, thu phí bảo hiểm, thu thập hồ sơ để phục vụ việc giải quyết bồi thường, trả tiền bảo hiểm.

- Phối hợp với nhân viên Ngân hàng nhắc khách hàng duy trì đóng phí trong các năm tiếp theo.

Vũng Tàu - TP Vũng Tàu, Bà Rịa

Trà Vinh: TP Trà Vinh

Hậu Giang: TP Vị Thanh

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ, tuổi từ 20 – 40

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.

- Tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm tư vấn/kinh doanh các ngành nghề. Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm Bảo hiểm, Tài chính – Ngân hàng

Tại Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc với đối tác Ngân hàng VietinBank - Top 4 Ngân hàng TMCP lớn nhất Việt Nam với mạng lưới hoạt động trên 155 chi nhánh, hơn 1.000 phòng giao dịch toàn quốc.

- Thu nhập hấp dẫn, bao gồm:

o Lương cơ bản : 8.000.000 - 12.000.000 VNĐ (tùy theo năng lực)

o Thưởng hoa hồng theo doanh số: các khoản thưởng tháng + thưởng quý + thưởng hoa hồng năm 2 + thưởng nóng các chương trình thi đua đặc biệt + thưởng thâm niên công tác

- Chương trình Bảo hiểm Chăm sóc Sức khỏe &Trợ cấp thai sản dành cho nữ.

- Cơ hội được thăng tiến lên các vị trí Chuyên viên tư vấn bảo hiểm cấp cao và các vị trí Quản lí, xét thăng tiến 6 tháng/lần dựa trên kết quả công việc.

- Được tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện

- Cơ hội đi du lịch, hội nghị trong và ngoài nước khi đạt doanh số (Anh, Pháp, Mỹ, Nhật, Singapore, Dubai, Úc, ...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Manulife (Việt Nam)

