Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CHỢ THUỐC TỐT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 5 Triệu

Mức lương 2 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 243/9/10K Đường Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 2 - 5 Triệu

Theo dõi giá thị trường - Cập nhật danh mục sản phẩm - bổ sung giá kê khai

Nhận danh mục check giá từ Trưởng bộ phận

Check giá từ các kênh Thuốc Sỉ, Thuốc Tốt 3 miền….

Cập nhật các sản phẩm từ dữ liệu đang chênh lệch giá cao/thấp báo cáo Trưởng bộ phận

Với Mức Lương 2 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp/Sinh viên năm 4 các trường Cao đẳng Dược/ĐH Dược

Đã có kinh nghiệm đi làm tại các nhà thuốc

Biết sử dụng cơ bản tin học văn phòng, excel

Nhanh nhẹn, hoạt bát, cẩn thận

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CHỢ THUỐC TỐT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 2.000.000đ - 5.000.000đ

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có cơ hội thăng tiến.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn

Cung cấp đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CHỢ THUỐC TỐT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.