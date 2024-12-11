Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CHỢ THUỐC TỐT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 5 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CHỢ THUỐC TỐT
Ngày đăng tuyển: 11/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/01/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CHỢ THUỐC TỐT

Mức lương
2 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 243/9/10K Đường Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 2 - 5 Triệu

Theo dõi giá thị trường - Cập nhật danh mục sản phẩm - bổ sung giá kê khai
Nhận danh mục check giá từ Trưởng bộ phận
Check giá từ các kênh Thuốc Sỉ, Thuốc Tốt 3 miền….
Cập nhật các sản phẩm từ dữ liệu đang chênh lệch giá cao/thấp báo cáo Trưởng bộ phận

Với Mức Lương 2 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp/Sinh viên năm 4 các trường Cao đẳng Dược/ĐH Dược
Đã có kinh nghiệm đi làm tại các nhà thuốc
Biết sử dụng cơ bản tin học văn phòng, excel
Nhanh nhẹn, hoạt bát, cẩn thận

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CHỢ THUỐC TỐT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 2.000.000đ - 5.000.000đ
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có cơ hội thăng tiến.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn
Cung cấp đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CHỢ THUỐC TỐT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CHỢ THUỐC TỐT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CHỢ THUỐC TỐT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 156/53 Nguyễn Hữu Dật, Phường Tây Thạnh, Quận Tân phú, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

