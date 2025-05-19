Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tòa nhà Thủy Lợi 4, Số 102 Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

- Làm việc tại trung tâm tư vấn tổng đài với đầy đủ trang thiết bị làm việc và cơ sở vật chất hỗ trợ công việc.

- Sử dụng hệ thống tổng đài tự động để liên hệ với khách hàng

- Nguồn Data khách hàng sẽ do công ty cung cấp

- Làm việc theo kịch bản có sẵn từ A đến Z

- Thực hiện tư vấn, hỗ trợ, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn khách hàng những thông tin cần thiết để tiến hành đặt hàng sản phẩm và dịch vụ thông qua kênh tổng đài, email, zalo,…

Thời gian làm việc:

- Từ thứ hai đến thứ bảy, Từ 8h00 đến 17h00.

- (Nghỉ trưa từ 12h00 đến 13:00 hàng ngày)

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm tư vấn là một lợi thế.

- Chấp nhận đào tạo những ứng viên chưa có kinh nghiệm làm việc nhưng có tinh thần học hỏi, chăm chỉ.

- Giọng nói dễ nghe.

- Có kỹ năng xử lý tình huống tốt.

- Có trách nhiệm với công việc được giao

- Có kỹ năng giao tiếp, tư vấn khách hàng.

- Làm việc tại công ty không đi thị trường

Tại CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Chọn 1 trong 2 vị trí sau:

- Dự án Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt (tương tự BH y tế): Tổng thu nhập từ 9.000.000 - 15.000.000 VNĐ/ tháng (Lương cứng và phụ cấp: 6.700.000 – 7.000.000 + Hoa hồng và thưởng không giới hạn theo doanh số). Sản phẩm thẻ chăm sóc sức khỏe giá thành bán chỉ từ 1 đến 3 triệu.

- Dự án sữa dinh dưỡng:Lương cơ bản: 7.000.000 vnđ/tháng + Thưởng kết quả ( 3.000.000 vnđ đến 8.000.000 vnđ ). Thu nhập trên 10 triệu/tháng.

Lương cơ bản: 7.000.000 vnđ/tháng + Thưởng kết quả ( 3.000.000 vnđ đến 8.000.000 vnđ ). Thu nhập trên 10 triệu/tháng.

- Thử việc 2 tháng hưởng 100% Thu nhập.

- Được làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, thân thiện, có nhiều cơ hội học hỏi và phát triển bản thân.

- Chế độ BHXH, BHYT, lương tháng 13, phép năm… đầy đủ theo quy định.

- Được công ty mua bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt và khám sức khỏe định kỳ.

- Được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn và các kỹ năng về tư vấn – xử lý tình huống với khách hàng.

- Được tham gia các hoạt động của công ty như Team building, Company trips, Party…

- Quy trình đánh giá và phát triển rõ ràng theo lộ trình cụ thể.

- Xét tăng lương theo năng lực và theo thâm niên làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM

