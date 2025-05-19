Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN REALTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN REALTY
Ngày đăng tuyển: 19/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/06/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN REALTY

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 70 – 72 Đường N3C , Phường An Phú, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

• Trực Page, Zalo, các kênh chạy marketing
• Trả lời tin nhắn, thắc mắc khách hàng
• Tư vấn, chăm sóc khách hang
• Mời khách hàng lên tư vấn

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Ngoại hình: dễ nhìn, cân đối
• Bằng cấp : Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành liên quan
• Kinh nghiêm : từ 6 tháng trở lên vị trí ( NVKD, CSKH, TELE )
• Có kỹ năng giao tiếp tốt, làm việc nhóm, làm việc độc lập
• Nhiệt tình, năng động trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN REALTY Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương : 8.000.000 VNĐ + Hoa Hồng 70%
• Thời gian thử việc 2 tháng (80 %)
• Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHTN theo quy định nhà nước
• Thưởng hàng quý, hàng tháng khi đạt hiệu suất và thành tích làm việc tốt
• Chế độ thưởng , xét duyệt tăng lương, lễ Tết, du lịch hằng năm, lương 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN REALTY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 28/4 Đường Số 31, Phường Bình Trưng Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

