Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN XHEROZONE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XHEROZONE
- Hồ Chí Minh: 60C Trường Sơn, Tân Bình, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
Tư vấn khóa học phù hợp với nhu cầu khách hàng qua điện thoại, tin nhắn, email, trực tiếp
Chốt đơn khách hàng có nhu cầu học
Hoàn thành chỉ tiêu số doanh thu được giao hàng tháng
Ghi nhận, theo dõi và cập nhật thông tin khách hàng tiềm năng
Chăm sóc học viên sau khi đăng ký, phối hợp với bộ phận chăm sóc khách hàng khi cần thiết
Phối hợp với bộ phận Marketing để triển khai các chương trình khuyến mãi, sự kiện tư vấn,….
Đề xuất ý tưởng cải thiện quy trình bán hàng và chăm sóc học viên
Báo cáo kết quả làm việc hàng ngày/tuần/tháng cho quản lý trực tiếp
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, trung thực, và trách nhiệm
- Quản lý công việc, sắp xếp công việc
- Làm việc teamwork/làm việc độc lập
- Giao tiếp nhanh nhẹn, không nói ngọng, nói lắp hoặc tiếng địa phương (giọng dễ nghe)
- Yêu thích kinh doanh, yêu thích bán các sản phẩm/dịch vụ cao cấp, ham học hỏi, chịu được áp lực công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XHEROZONE Thì Được Hưởng Những Gì
- BHXH, BHYT, lương tháng 13, nghỉ phép năm, thưởng ngày Lễ, Tết, sinh nhật, teambuilding, du lịch hàng năm...
- Môi trường năng động, tốc độ, yêu thương, đoàn kết, chia sẻ, học tập...
- Được đào tạo thường xuyên và phát triển bản thân, Lộ trình và cơ hội thăng tiến cao trong công việc...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XHEROZONE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
