Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN XHEROZONE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 60C Trường Sơn, Tân Bình, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Tư vấn khóa học phù hợp với nhu cầu khách hàng qua điện thoại, tin nhắn, email, trực tiếp

Chốt đơn khách hàng có nhu cầu học

Hoàn thành chỉ tiêu số doanh thu được giao hàng tháng

Ghi nhận, theo dõi và cập nhật thông tin khách hàng tiềm năng

Chăm sóc học viên sau khi đăng ký, phối hợp với bộ phận chăm sóc khách hàng khi cần thiết

Phối hợp với bộ phận Marketing để triển khai các chương trình khuyến mãi, sự kiện tư vấn,….

Đề xuất ý tưởng cải thiện quy trình bán hàng và chăm sóc học viên

Báo cáo kết quả làm việc hàng ngày/tuần/tháng cho quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm telesales, bán hàng, tư vấn dịch vụ hoặc từng làm trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo.

- Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, trung thực, và trách nhiệm

- Quản lý công việc, sắp xếp công việc

- Làm việc teamwork/làm việc độc lập

- Giao tiếp nhanh nhẹn, không nói ngọng, nói lắp hoặc tiếng địa phương (giọng dễ nghe)

- Yêu thích kinh doanh, yêu thích bán các sản phẩm/dịch vụ cao cấp, ham học hỏi, chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XHEROZONE Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương CB: 7.500.000 đ - 8.500.000đ/tháng + Phụ cấp + Thưởng % DSBH (thu nhập 20.000.000đ - 30.000.000đ)

- BHXH, BHYT, lương tháng 13, nghỉ phép năm, thưởng ngày Lễ, Tết, sinh nhật, teambuilding, du lịch hàng năm...

- Môi trường năng động, tốc độ, yêu thương, đoàn kết, chia sẻ, học tập...

- Được đào tạo thường xuyên và phát triển bản thân, Lộ trình và cơ hội thăng tiến cao trong công việc...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XHEROZONE

