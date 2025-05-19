Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOA CƯƠNG CHÂU ÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOA CƯƠNG CHÂU ÂU
Ngày đăng tuyển: 19/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/06/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOA CƯƠNG CHÂU ÂU

Mức lương
30 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 25 đường 10, KĐT Sala, P.An Lợi Đông Hồ Chí Minh , Viet Nam, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

Khai thác và mở rộng nguồn khách hàng tiềm năng.
Quản lý, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.
Tư vấn và giới thiệu các sản phẩm nội thất chất lượng đến khách hàng.
Chuẩn bị và gửi báo giá sản phẩm cho khách hàng.
Thương lượng và ký kết hợp đồng mua bán với khách hàng.
Báo cáo doanh thu hàng tuần, hàng tháng theo yêu cầu của Ban Giám Đốc.
Phân tích thị trường để xây dựng chiến lược kinh doanh hiệu quả và cạnh tranh.

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Hiểu biết về lĩnh vực thiết kế, thi công nội thất.
Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt.
Khả năng xây dựng và duy trì mối quan hệ với đối tác và khách hàng.
Kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm
KHÔNG CÓ KINH NGHIỆM VẪN CÓ THỂ ĐÀO TẠO

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOA CƯƠNG CHÂU ÂU Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cơ bản từ 6,000,000 – 15,000,000 VND + Phụ cấp + Hoa hồng theo chính sách bán hàng (KPI)
Các khoản phụ cấp tổng: 1.300.000 đồng/ 1 tháng
Chế độ bảo hiểm và phúc lợi đầy đủ theo quy định của pháp luật.
Được đào tạo chuyên sâu về sản phẩm và kỹ năng bán hàng.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện và cơ hội thăng tiến cao.
Thưởng doanh số, thưởng lễ tết, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOA CƯƠNG CHÂU ÂU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 120 Đường số 7, KDC Cityland-Center Hill, Phường 7, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

