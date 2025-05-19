Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 25 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 19/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/06/2025
CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM

Mức lương
6 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 280A17 Lương Định Của, Phường An Phú, TP Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 25 Triệu

Tư vấn và chăm sóc khách hàng theo nguồn Data: Công ty cung cấp sẵn, nguồn khách marketing có nhu cầu sẵn Công ty phân xuống, khai thác mối quan hệ,...
Chủ yếu tư vấn, gửi thông tin đến khách hàng xem và chốt hợp đồng bằng Layout và hình ảnh 3D, hình ảnh vệ tinh đã có sẵn trên mạng, không ép phải đi thị trường.
Nắm bắt các thông tin về sản phẩm BĐS của Công ty (Được cung cấp tài liệu kiến thức Sản phẩm).
Được đào tạo kỹ năng Marketing để khai thác và tư vấn, chốt khách hàng hiệu quả (Chương trình đào tạo chuẩn chỉnh, chuyên nghiệp). Người mới cũng có thể học và tư vấn khách hàng được theo lộ trình.

Với Mức Lương 6 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, từ 18 - 40 tuổi, nhanh nhẹn, nhiệt tình, đam mê kinh doanh
Chấp nhận sinh viên mới ra trường, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Ưa tiên đào tạo và nhận những ứng viên ham học hỏi, mong muốn kiếm thu nhập cao.
Có kinh nghiệm trong ngành BĐS là một lợi thế.
80% thời gian làm việc tư vấn và chốt khách hàng bằng online tại văn phòng (không bắt trực dự án, phát tờ rơi,,..). 20% gặp gỡ khách hàng để ký kết hợp đồng.

Tại CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương CB: 6.000.000 đồng
Lương chính thức lũy tiến giao động từ 6.000.000 đến 25.000.000 phụ thuộc vào doanh thu và tăng trong các tháng tiếp theo.
Hỗ trợ nguồn Big Data và Hot data khách hàng sẵn dồi dào, hỗ trợ nguồn khách hàng có sẵn nhu cầu từ kênh MKT. (Không ép sale phone kiếm khách hằng ngày)
Nhận lương vào ngày 5.
Chính sách hoa hồng lên tới 50% trên doanh thu đem về công ty (Thu nhập trung bình từ 100.000.000 triệu cho một giao dịch trở lên).
Sản phẩm đa dạng tiềm năng nhất thị trường: Căn hộ, đất nền ở Sài Gòn, Bình Dương, Nha Trang (Vinhomes, Masteri,…), pháp lý rõ ràng khu vực Miền Trung và miền Nam.
Thưởng nóng Iphone, Ipad, macbook, xe máy theo từng chiến dịch, từng dự án,…
Hỗ trợ app gọi điện thoại và tổng đài khai thác khách hàng
Được đào tạo bài bản kiến thức thông tin sản phẩm, thị trường và các kỹ năng của Sales
Quản lý, Team Leader trực tiếp hỗ trợ và chốt giao dịch cho NVKD chưa có kinh nghiệm.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hòa đồng, cơ hội thăng tiến rõ ràng.
Chính sách hấp dẫn dành cho nhân viên có thâm niên lâu năm (tăng lương,tăng hoa hồng).
Thời gian làm việc:
Thứ 2 đến thứ 7
Sáng 8h30 - 12h; chiều 13h30 – 17h30 ( nghỉ trưa 1h30)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 6F, An Sơn Building, 178/8 Nguyễn Văn Thương, Bình Thạnh, Ho Chi Minh City, Vietnam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

