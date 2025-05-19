Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 24 Triệu

Mức lương 8 - 24 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Lầu 3, Tòa nhà Saigon TEL, Lô 46 Công viên phần mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Quận 12

- Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch marketing nhằm tăng cường nhận diện thương hiệu và thúc đẩy doanh số bán hàng.

- Nghiên cứu và phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh để đưa ra các chiến lược marketing hiệu quả.

- Quản lý nội dung trên các kênh truyền thông xã hội và website, đảm bảo thông điệp thương hiệu nhất quán.

- Theo dõi, đánh giá hiệu quả các chiến dịch marketing thông qua các chỉ số KPI và báo cáo định kỳ cho ban lãnh đạo.

- Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để triển khai các hoạt động marketing và sự kiện quảng bá sản phẩm.

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan.

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực marketing, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành hàng tiêu dùng.

- Thành thạo các công cụ phân tích dữ liệu và quản lý chiến dịch marketing trực tuyến (Google Analytics, Facebook Ads, SEO).

- Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt, có khả năng làm việc nhóm và độc lập.

- Sáng tạo, có khả năng tư duy chiến lược và phát triển nội dung marketing hấp dẫn.

- Có khả năng làm việc dưới áp lực và quản lý nhiều dự án cùng lúc.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, thưởng hiệu suất hàng năm dựa trên kết quả công việc.

- Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

- Hỗ trợ chi phí đi lại và ăn trưa trong giờ làm việc.

- Cung cấp thiết bị làm việc hiện đại và môi trường làm việc thân thiện, sáng tạo.

- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng và phát triển nghề nghiệp.

- Nghỉ phép năm theo quy định của pháp luật, cùng với các ngày nghỉ lễ theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina

