Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON
Ngày đăng tuyển: 06/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/02/2025
CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 54b Nguyễn Văn Trỗi, Phường 15, Q.Phú Nhuận,Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

1. Thực hiện chăm sóc khách hàng theo tiêu chuẩn dịch vụ
• Tư vấn theo tour như các tư vấn viên trên phòng điều trị.
• Phụ trách chất lượng tư vấn, kịch bản tư vấn của bộ phận KTV đảm bảo sự hài lòng, hiểu rõ thông tin dịch vụ của khách hàng.
• Đảm bảo KPI cá nhân và bộ phận KTV với QLCS và công ty
• Hỗ trợ tư vấn các ca khó khi KTV nhờ hỗ trợ hoặc theo dõi được các trường hợp gặp khó khăn với khách để support kịp thời.
• Phụ trách chất lượng môi trường và chất lượng tiếp đón khu vực dịch vụ kỹ thuật.
• Chịu trách nhiệm đào tạo kỹ năng tư vấn team KTV, kiểm tra, giám sát các nhân viên cấp dưới.
• Đưa ra các đề xuất phát triển HĐ2, tăng chất lượng dịch vụ và doanh thu, đưa ra các giải pháp, ý kiến đề xuất nếu doanh thu chi nhánh chưa đạt tối đa lượng khách hàng tiềm năng, chất lượng dịch vụ, chăm sóc khách hàng chưa chuyên nghiệp.
• Giám sát và thúc đẩy, báo cáo tiến độ nhân sự HĐ2.
• Báo cáo về vận hành, vấn đề tồn động, giải pháp của bản thân về các hoạt động của HĐ2.
• Thực hiện các công việc trưởng chi nhánh phân công theo chuyên môn nghiệp vụ
• Leader Sale Phòng có trách nhiệm giám sát, đào tạo team, thúc đẩy tiến độ team Sale Phòng đang làm việc tại các cở sở.
• Leader Sale Phòng xây dựng kịch bản tư vấn bán hàng cho HĐ2 hệ thống.
• Thời gian thành lập team Sale Phòng trực thuộc trực tiếp Ban Kinh Doanh giám sát và điều phối.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có trình độ cao đẳng trở lên.
• Có kinh nghiệm từ 4 năm trở lên ở Spa hoặc thẩm mỹ viện.
• Có kiến thức về spa: da, béo, phun xăm, filler, bottox, ...
• Có kiến thức về tâm lý khách hàng
• Có kỹ năng giao tiếp, làm việc độc lập, lắng nghe và thuyết phục khách hàng, kỹ năng quản lý đội nhóm.
• Có khả năng chịu được áp lực cao và có trách nhiệm với công việc
• Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói chuẩn, nhanh nhẹn

Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON Thì Được Hưởng Những Gì

• Tổng thu nhập: 20 – 30TR
• Thưởng lễ/tết/sinh nhật,...
• Xét tăng lương hàng năm..
• Môi trường làm việc thân thiện/vui vẻ và có trách nhiệm,....
• Thời gian làm việc: Xoay ca từ 8h00-18h00 và 11h00-20h00

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 86 - 88 Lê Văn Duyệt, Phường 1, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

