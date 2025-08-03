Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH MTV TM DV XNK Thiên Đường Ánh Sáng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty TNHH MTV TM DV XNK Thiên Đường Ánh Sáng
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 38 Trương Vĩnh Ký, Phường Tân Sơn Nhì, Tân Phú, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Lắp đặt, sửa chữa, bảo trì các loại đèn Led
Kiểm tra, xử lý sự cố kỹ thuật cho khách hàng hoặc tại xưởng/kho.
Hỗ trợ kỹ thuật cho các bộ phận liên quan (kinh doanh, chăm sóc khách hàng...).
Báo cáo công việc định kỳ và cập nhật tình trạng thiết bị.
Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam, độ tuổi từ 20–35.
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên ngành Điện, Cơ khí, Cơ điện tử
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm là lợi thế
Siêng năng, trung thực, có tinh thần trách nhiệm và kỹ năng làm việc nhóm.
Biết sử dụng các công cụ, thiết bị kỹ thuật cơ bản.
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên ngành Điện, Cơ khí, Cơ điện tử
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm là lợi thế
Siêng năng, trung thực, có tinh thần trách nhiệm và kỹ năng làm việc nhóm.
Biết sử dụng các công cụ, thiết bị kỹ thuật cơ bản.
Tại Công ty TNHH MTV TM DV XNK Thiên Đường Ánh Sáng Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản: 10–15 triệu+ phụ cấp + thưởng theo năng lực.
Xét tăng lương định kỳ, thưởng Lễ, Tết, tháng 13.
Được đào tạo nâng cao tay nghề.
BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.
Môi trường làm việc ổn định, hòa đồng, có cơ hội phát triển lâu dài.
Xét tăng lương định kỳ, thưởng Lễ, Tết, tháng 13.
Được đào tạo nâng cao tay nghề.
BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.
Môi trường làm việc ổn định, hòa đồng, có cơ hội phát triển lâu dài.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV TM DV XNK Thiên Đường Ánh Sáng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI