Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH MTV TM DV XNK Thiên Đường Ánh Sáng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 38 Trương Vĩnh Ký, Phường Tân Sơn Nhì, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc

Lắp đặt, sửa chữa, bảo trì các loại đèn Led

Kiểm tra, xử lý sự cố kỹ thuật cho khách hàng hoặc tại xưởng/kho.

Hỗ trợ kỹ thuật cho các bộ phận liên quan (kinh doanh, chăm sóc khách hàng...).

Báo cáo công việc định kỳ và cập nhật tình trạng thiết bị.

Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

Nam, độ tuổi từ 20–35.

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên ngành Điện, Cơ khí, Cơ điện tử

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm là lợi thế

Siêng năng, trung thực, có tinh thần trách nhiệm và kỹ năng làm việc nhóm.

Biết sử dụng các công cụ, thiết bị kỹ thuật cơ bản.

Tại Công ty TNHH MTV TM DV XNK Thiên Đường Ánh Sáng Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 10–15 triệu+ phụ cấp + thưởng theo năng lực.

Xét tăng lương định kỳ, thưởng Lễ, Tết, tháng 13.

Được đào tạo nâng cao tay nghề.

BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.

Môi trường làm việc ổn định, hòa đồng, có cơ hội phát triển lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV TM DV XNK Thiên Đường Ánh Sáng

